Microsoft розгорнула Windows 11 25H2: швидке оновлення та нові помилки, виправлення вже на підході

Вадим Карпусь

Шпалери Windows Server 2025 / Microsoft, Reddit

Microsoft почала розгортання свого традиційного “великого” оновлення для Windows 11. Воно отримало позначення 25H2 (оскільки виходить у другій половині 2025 року). На відміну від попередніх оновлень, цього разу користувачі можуть навіть не помітити зміни — і ось чому.

Річ у тім, що Windows 11 25H2 є так званим “пакетом активації”, який вже деякий час міг бути на комп’ютерах користувачів. Як пояснив віцепрезидент Microsoft Джон Кейбл, обидві версії — 24H2 і 25H2 — працюють на єдиній кодовій базі та гілці обслуговування. Це означає, що всі нові функції, оголошені для версії 24H2, автоматично отримають користувачі 25H2, і навпаки. Іншими словами, незалежно від того, яку з гілок ви маєте, функції надходитимуть через щомісячні оновлення.

Серед нових можливостей, які вже почали з’являтися у Windows 11 протягом цього року, — оновлене меню “Пуск”, покращена інтеграція з телефонами та інші нововведення. Це результат переходу Microsoft до моделі “безперервних інновацій”, коли нові функції надходять протягом року, а не раз на 12 місяців.

Оновлене меню “Пуск” у Windows 11 25H2

Попри це, версія 25H2 не є порожнім оновленням. Вона приносить низку внутрішніх змін, орієнтованих на безпеку та продуктивність. За словами Кейбла, система отримала покращені механізми виявлення вразливостей, а також захищене кодування з підтримкою ШІ. Крім того, з Windows 11 видалено застарілі компоненти, такі як PowerShell 2.0 та інструмент командного рядка Windows Management Instrumentation (WMIC), щоб зменшити потенційні атаки.

Як отримати Windows 11 25H2

Поступове розгортання оновлення вже розпочалося. Щоб встановити Windows 11 25H2 серед перших, достатньо зайти в Параметри → Центр оновлення Windows і ввімкнути опцію “Отримувати останні оновлення одразу після виходу”.

Окрім того, Microsoft виклала офіційні ISO-образи Windows 11 25H2, які дозволяють виконати “чисту” інсталяцію або оновлення вручну.

Проблеми у Windows 11 25H2

Як і будь-яке велике оновлення, Windows 11 25H2 не обійшлося без проблем. Станом на 30 вересня Microsoft підтвердила щонайменше чотири відомі збої:

  • Проблеми з DRM-контентом. Через помилку в старому Enhanced Video Renderer у деяких випадках не відтворюється захищене відео (DVD, Blu-ray, старі ТВ-програми). Виправлення очікується в жовтні 2025 року.
  • Збої у Windows Update Standalone Installer (WUSA). Неможливість встановити .msu-пакети оновлень після кумулятивних апдейтів 24H2. Це зачіпає переважно корпоративних користувачів.
  • Несправність SMBv1. Старий протокол спільного доступу до файлів перестав працювати через NetBIOS. Microsoft радить перемикатися на TCP або переходити на SMBv2/SMBv3.
  • Проблеми на ARM64. Media Creation Tool не створює інсталяційні носії для ARM64-пристроїв. Можна використовувати лише x64-образи, поки не вийде виправлення.

Microsoft активно працює над усуненням виявлених недоліків. Учасники програми Windows Insider уже отримали збірку 26220.6760 (KB5065793), де виправлено низку проблем: збої у “Параметрах”, несправності панелі завдань і системного трея, труднощі з відтворенням HDCP-захищеного відео, а також частину помилок у SMBv1.

Джерело: pcworld, windowslatest, windowsreport 1, 2

