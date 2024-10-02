Microsoft Windows 11 24H2 стала загальнодоступною — багато змін, нові функції Copilot+ PC

Оновлення Microsoft Windows 11 2024, також відоме як версія 24H2, стало загальнодоступним. Його може завантажити та встановити будь-хто.

Windows 11 24H2 задекларована як «повна заміна операційної системи», тому оновлення займе більше часу, ніж зазвичай. Можна перейти до програми «Налаштування» та вручну надіслати запит на оновлення, або ж завантажити його з сайту Microsoft.

Потрібно перейти у «Налаштування» > «Оновлення Windows», увімкнути опцію «Отримувати останні оновлення, щойно вони стануть доступними» та перевірити наявність оновлень. Якщо система відповідає вимогам, програма дозволить завантажити Windows 11 24H2.

Як зазвичай, можна завантажити оновлення Windows 11 версії 24H2 з офіційного вебсайту або ж створити образ та повністю встановити операційну систему (BitLocker буде ввімкнений за замовчуванням у версіях Home та Pro, але його потім можна вимкнути ).

«Windows 11, версія 24H2, містить усі функції та можливості, надані в рамках постійних інновацій у Windows 11, тепер увімкнені за замовчуванням. Цей обмежений випуск також містить удосконалення, призначені для покращення загального досвіду роботи з Windows 11».

Офіційний перелік головних змін:

Підтримка Wi-Fi 7

Підтримка Bluetooth® LE Audio для допоміжних слухових пристроїв

Покращення системної панелі та панелі завдань

Спрощений Провідник файлів

Розумне керування живленням ПК

QR-коди для мереж Wi-Fi

Розширений контроль конфіденційності мережі Wi-Fi

Легке керування обліковим записом та сповіщеннями в Microsoft Teams

Покращення чіткості голосу на різних пристроях

Sudo для Windows: підвищте ефективність командного рядка Windows

Віддалений робочий стіл: покращене підключення та доступність

Додатково Copilot+ PC отримають нові інтелектуальні функції: живі субтитри, роботу у Paint та ефекти Windows Studio, Image Creator і Restyle Image, масштабування роздільної здатності.

Онлайн-курс "Книжкова ілюстрація" від Skvot. За 18 занять навчишся візуально передавати атмосферу книг, режисувати композицію, шрифт, колір, формат і робити розкладку ілюстрацій. Після курсу — зможеш стартувати у видавничій сфері. . Детальніше

Оскільки Windows 11 24H2 — це «повна заміна ОС», оновлення супроводжує список відомих помилок. На цей час він досить великий: шість підтверджених апаратних та програмних проблем. Деякі з них можна обійти, а інші будуть виправлені у майбутніх оновленнях. Фактично усі вони відносяться до «проблем блокування»: Microsoft не запропонує Windows 11 24H2, доки вони не будуть усунені:

Програма Safe Exam Browser може не відкритися . Пристрої з версією 3.7 або старішими версіями цієї програми несумісні з Windows 11 24H2. Виправлення буде доступне пізніше.

. Пристрої з версією 3.7 або старішими версіями цієї програми несумісні з Windows 11 24H2. Виправлення буде доступне пізніше. Деякі пристрої, які використовують Easy Anti-Cheat, перестають відповідати та отримують синій екран через застарілу версію. Потрібно оновити встановлені ігри до актуальної версії.

та отримують синій екран через застарілу версію. Потрібно оновити встановлені ігри до актуальної версії. Датчики відбитків пальців можуть погано працювати після блокування на кількох моделях пристроїв. Утримується сумісність. Оновлення мікропрограми комп’ютера (UEFI, BIOS) може допомогти.

на кількох моделях пристроїв. Утримується сумісність. Оновлення мікропрограми комп’ютера (UEFI, BIOS) може допомогти. Програми для налаштування несумних шпалер можуть не працювати належним чином. Оновлення або видалення програм може допомогти.

належним чином. Оновлення або видалення програм може допомогти. Проблеми сумісності з драйверами Intel Smart Sound Technology . ПК з Windows 11 24H2 та ураженим драйвером Intel SST отримують синій екран. Допомагає встановлення драйверів 10.30.00.5714 та новіших версій або 10.29.00.5714 та новіших.

. ПК з Windows 11 24H2 та ураженим драйвером Intel SST отримують синій екран. Допомагає встановлення драйверів 10.30.00.5714 та новіших версій або 10.29.00.5714 та новіших. Гра Asphalt 8 може періодично не відповідати. Виправлення буде доступне в майбутньому оновленні.

Windows 11 версії 24H2 має стандартний 24-місячний життєвий цикл для версій Home та Pro. Windows 11 LTSC 2024, яка також стала доступна, має 10-річний цикл підтримки. Комерційні клієнти можуть завантажити версію 24H2 через WSUS, Windows Update для бізнесу та Центр адміністрування.

Автор цієї новини скористався найлегшим способом (з сайту), щоб встановити оновлення, яке без проблем встало на ноутбук з 23H2. Чомусь програма запросила оцінку конфігурації системи, заздалегідь придатної для нього. Після її виконання все пройшло гладко. Оновлення потребує не менше 10 ГБ вільного місця накопичувачі (прийшлося звільнити необхідне в процесі). Встановлення досить довге і потребує уваги користувача, тому краще не вмикати його перед сном, під час роботи або коли треба надовго відійти. За результатом помітив лише зниклу розширену верхню панель Провідника — знов увімкнути поки не намагався.

Онлайн-курс "Книжкова ілюстрація" від Skvot. За 18 занять навчишся візуально передавати атмосферу книг, режисувати композицію, шрифт, колір, формат і робити розкладку ілюстрацій. Після курсу — зможеш стартувати у видавничій сфері. . Детальніше

Джерело: NeoWin

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.