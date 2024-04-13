Microsoft розповість про нове покоління Windows для ARM 21-23 травня

Став відомий час проведення щорічної конференції Microsoft Build та деталі сесій. Конференція розпочнеться 21 травня 2024 року і завершиться 23 травня. Протягом цих трьох днів відбудеться безліч сесій, більшість з яких будуть онлайн. Серед численних сесій зазначається представлення «наступного покоління Windows для ARM».

Microsoft описує подію як можливість отримати «новий захопливий досвід роботи з Windows на базі ARM вже цього року». Очікується, що Microsoft проллє світло на довгоочікувані функції штучного інтелекту в Windows 11, які будуть працювати нативно.

«Платформа Windows на ARM забезпечує найкращу в галузі продуктивність і зручність роботи з додатками. Дізнайтеся про нові захопливі можливості Windows на платформі ARM, які з’явилися цього року, наприклад, інтелектуальні програми Windows, що використовують широкі можливості NPU. Дізнайтеся, що корпорація Майкрософт і наші партнери роблять для розробників за допомогою середовищ виконання, інструментів та інфраструктури для ARM. Ви залишите цю сесію натхненними, з новим баченням потенціалу платформи».

Нова хвиля комп’ютерів, що вийдуть цього літа, матиме на борту NPU. Нейронний процесор забезпечує обчислювальну потужність для виконання специфічних для ШІ завдань у програмах та операційній системі.

Окрім події, присвяченої Windows для ARM, відбудеться ще кілька заходів, які розповідатимуть про ШІ та його переваги. Зокрема мова йтиме про створення програм та плагінів для Copilot.

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Джерело: Windows Latest