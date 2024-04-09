Журналістів запросили на демонстрацію Snapdragon X Elite — випереджає Intel Core Ultra 7-155H, тягне ігри

Кілька тижнів тому журналістів запросили до штаб-квартири Qualcomm у Сан-Дієго для демонстрації платформи Snapdragon X Elite. Компанія оплатила учасниками дорогу та проживання, проте не вносила жодних редакторських правок. З моменту анонсу платформи Snapdragon X Elite наприкінці минулого року було багато чуток, витоків та інформації від виробника про її продуктивність. Тепер обрані змогли отримати практичний досвід роботи з системою. Девін Артур з Windows Latest розповів про результати тестів.

Під час демонстрацій ми мали доступ до кількох еталонних апаратних систем, які запускали попередньо визначені тести, як-от 3D Mark, Jetstream тощо. У таблиці нижче наведено деякі результати цих тестів, які проводилися на Snapdragon X Elite 23 Вт (споживання усієї системи) порівняно з процесором Intel Core Ultra 7 155H.

Як можна побачити з наведених вище цифр, X Elite перемагає Intel Core Ultra 7 155H у кожному окремому тесті за умов набагато меншого споживання: 23 Вт порівняно зі 100+ Вт у процесора Intel. На відміну від традиційних виробників процесорів для ПК, Qualcomm не вимірює TDP чипа — натомість говорить про загальну потужність системи. Тобто сам процесор споживає ще менше ніж 23 Вт, але ця інформація потребує перевірки у незалежних тестах. В учасників не було можливості виміряти температуру чи інші показники тестової або порівнювальних систем.

На системі, що тестувалася, непогано працюють ігри, хоча вона не позиціюється як ігрова. Втім, продуктивність не можна порівнювати з сучасними відеокартами. Учасники мали можливість ознайомитись з кількома демонстраціями ігор: Baulders Gate 3, Control та Redout 2, відео демонструють, наскільки добре вони працюють. Журналіст наголошує, що система демонструвала не так ігрову продуктивність, як роботу, яку Qualcomm виконала спільно з Microsoft, щоб Windows 11 та процесор X Elite працювали достатньо добре для запуску сучасних ігор.

Невідомо, які графічні параметри було вибрано у Baulders Gate 3, але роздільна здатність була 1080p, а фреймрейт коливався близько 30 кадрів в секунду без будь-яких провалів.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Redout 2 працювала з роздільною здатністю 1080p, але з частотою кадрів значно вищою за 30 FPS.

Одним із найцікавіших аспектів платформи X Elite є обробка ШІ на пристрої. Хоча Intel та AMD випустили власні чипи з виділеними NPU, але Snapdragon X Elite здається найпотужнішим, принаймні за цифрами. Продуктивність ШІ вимірюється у TOPS (трильйонах операцій за секунду), нижче наведені результати для різних архітектур чипів.

Більші значення Qualcomm означають, моделі ШІ обробляються дуже швидко. На відео — робота Stable Diffusion на пристрої, який приймає текстову підказку та генерує зображення. Подібного результату можна досягти й на AMD або Intel, але з більшими енергетичними затратами.