Microsoft втратила $300 млн на появі Call of Duty в Game Pass
Інсайдери кажуть, що Microsoft втратила понад $300 млн потенційних продажів Call of Duty після того, як додала гру до Game Pass.

Про це пише Bloomberg із посиланням на нинішніх і колишніх співробітників Xbox. За їхніми словами, додавання найприбутковішої серії до Game Pass призвело до падіння продажів із високою маржею на консолях і ПК після купівлі Activision Blizzard у 2023 році. Зазвичай франшиза Call of Duty щороку заробляє близько $1,2 млрд, тоді як цьогорічна частина принесла лише $900 млн — на $300 млн менше.

“Зростання цін та інші зміни в планах Game Pass є ознакою того, що великий стрімінговий прорив Xbox все ще не має бажаний дохід через вісім років після запуску”, — вказує журналістка Bloomberg Сесілія Д’Анастазіо.

На противагу гендиректор Microsoft Сатья Наделла наголошував, що Call of Duty Black Ops 6 мала найбільший запуск серед усіх ігор серії саме завдяки Game Pass. Ще не варто забувати, що тайтл очолив чарти продажів у США, за даними Tweaktown, стала “найкасовішою грою в історії франшизи”. Попри успішний старт Black Ops 6, залишається ключове питання — чи здатна модель Game Pass компенсувати втрату прямого прибутку від продажів?

Щоб перекрити цю різницю через підписку Game Pass Ultimate, потрібно близько 15 млн активних користувачів, які щомісяця сплачують $20. Або платять ще більше: компанія днями підвищила вартість Game Pass Ultimate до $30 на місяць. Однак це викликало хвилю невдоволення — користувачі почали масово відмовлятися від підписки. Раніше сервіс здавався вигідним, адже дозволяв грати без купівлі окремих ігор. Та після здорожчання на 50% його економічна привабливість для багатьох геймерів опинилася під питанням.

Microsoft публічно заявляє про рекордну кількість підписників у день релізу, однак точні цифри не розкриває. Тому ефективність такої моделі монетизації залишається під питанням. Частково дефіцит можуть компенсувати мікротранзакції — косметичні предмети, бойові перепустки та інші покупки в грі. Наприклад, влітку у Black Ops 6 “помилково” пропонували скіни за $20–40 прямо в меню, що гравці назвали переходом за межі адекватного. Пізніше функцію прибрали.

“Game Pass не забезпечив вибухового зростання, якого Microsoft очікувала після Activision, і вони зрозуміли, що їхні витрати на інфраструктуру не відповідають їхній ціновій моделі”, — каже аналітик Йост Ван Дройнен з Aldora.

Цього року Game Pass поповнився купою популярних релізів, як Avowed, Doom: The Dark Ages, Oblivion Remastered тощо. Але невідомо, чи зможе модель підписки замінити продажі великих ігор на десятки мільйонів доларів. Зараз очевидно одне: Microsoft прагне заробляти більше коштів різними шляхами. Наразі компанія готується до релізу Black Ops 7 з новою ціновою політикою. Ще питання наскільки успішною стане гра, коли паралельно випускають прямого конкурента Battlefield 6. Негативних думок додає, що один з трейлерів Black Ops 7 рознесли, назвавши “найкращою рекламою” B6.

Джерело: Windows Central

