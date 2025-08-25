"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер

Call of Duty: Black Ops 6 / Activision Blizzard & Microsoft

Фанати розгромили трейлер Call of Duty: Black Ops 7 — він настільки розчарував, що отримав 384 тис. дизлайків. А попередні замовлення не дісталися чартів PS Store.

Коментатори відкрили портал в пекло, коли почали масово писати, що тепер точно придбають Battlefield 6. Користувачі вважають, що гра відчувається як суміш ідей, які не працюють разом. Кросоверні персонажі на кшталт Бівіса і Баттхеда також отримали критику — вони не вписуються у серію. В результаті продовження виглядає втомленим, а новий реліз не викликає такого ентузіазму, як раніше. Зрештою нищівний хейт вплинув на попередні замовлення, але давайте спочатку насолодимося улюбленими токсичними коментарями:

“Мій пес сидів поруч зі мною на дивані, коли я дивився цей трейлер — тепер він теж оформлює передзамовлення Battlefield 6”.

“Я показав цей трейлер сліпому чоловікові — він теж замовляє Battlefield 6. Сказав, що не побачив його, але відчув розчарування”.

“Ось чому YouTube прибрав лічильник дизлайків”.

“Найкраща частина цього трейлера — коли він закінчився”.

“Не буду брехати. Після перегляду цього трейлера я скасував передзамовлення BF6. А потім одразу ж оформив передзамовлення BF6 Deluxe Edition”.

“Ніколи в історії відеоігор жоден трейлер не змушував мене хотіти грати в гру менше”.

Так от, повертаючись до передзамовлень. Вперше за багато років Call of Duty не потрапила в чарти PS Store. Видання Vault Edition наразі шоста у чартах попередніх замовлень у США, хоча відкриває ранній доступ до бета-тестування 2 жовтня. Подібна ситуація у Великій Британії. Загалом продовження серії поступається Battlefield 6, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater та іншим іграм.

Раніше Activision прямо казала, що не бачить у BF6 серйозного конкурента, оскільки їхня Call of Duty: Black Ops 7 занадто велика, аби зазнати невдачі. Але зараз керівникам варто було б звернути увагу на проблеми, щоб нова частина не стала провалом в першу добу після релізу. Для порівняння бету BF6 гравці зустріли з більшим ентузіазмом — пікова активність склала 520 000 гравців, поки чергу займали 300+ тис. геймерів. З таким темпом фанати можуть сміло казати, що франшиза занадто втомилася сама від себе.

Зазначимо, що Call of Duty: Black Ops 7 вже можна передзамовити за якусь шалену суму — ₴3 399 за звичайне видання та ₴ 4 699 за розширене. Гра, яка розгорнеться в 2035 році, офіційно вийде 14 листопада 2025 року. Тоді і побачимо, скільки гравців онлайн.

