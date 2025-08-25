Новини Ігри 25.08.2025 comment views icon

"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
Call of Duty: Black Ops 6 / Activision Blizzard & Microsoft

Фанати розгромили трейлер Call of Duty: Black Ops 7 — він настільки розчарував, що отримав 384 тис. дизлайків. А попередні замовлення не дісталися чартів PS Store.

Коментатори відкрили портал в пекло, коли почали масово писати, що тепер точно придбають Battlefield 6. Користувачі вважають, що гра відчувається як суміш ідей, які не працюють разом. Кросоверні персонажі на кшталт Бівіса і Баттхеда також отримали критику — вони не вписуються у серію. В результаті продовження виглядає втомленим, а новий реліз не викликає такого ентузіазму, як раніше. Зрештою нищівний хейт вплинув на попередні замовлення, але давайте спочатку насолодимося улюбленими токсичними коментарями:

  • “Мій пес сидів поруч зі мною на дивані, коли я дивився цей трейлер — тепер він теж оформлює передзамовлення Battlefield 6”.
  • “Я показав цей трейлер сліпому чоловікові — він теж замовляє Battlefield 6. Сказав, що не побачив його, але відчув розчарування”.
  • “Ось чому YouTube прибрав лічильник дизлайків”.
  • “Найкраща частина цього трейлера — коли він закінчився”.
  • “Не буду брехати. Після перегляду цього трейлера я скасував передзамовлення BF6. А потім одразу ж оформив передзамовлення BF6 Deluxe Edition”.
  • “Ніколи в історії відеоігор жоден трейлер не змушував мене хотіти грати в гру менше”.

Так от, повертаючись до передзамовлень. Вперше за багато років Call of Duty не потрапила в чарти PS Store. Видання Vault Edition наразі шоста у чартах попередніх замовлень у США, хоча відкриває ранній доступ до бета-тестування 2 жовтня. Подібна ситуація у Великій Британії. Загалом продовження серії поступається Battlefield 6, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater та іншим іграм.

"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
Чарти передзамовлень PS Store, де Call of Duty Black Ops 7 поступається іншим іграм

Раніше Activision прямо казала, що не бачить у BF6 серйозного конкурента, оскільки їхня Call of Duty: Black Ops 7 занадто велика, аби зазнати невдачі. Але зараз керівникам варто було б звернути увагу на проблеми, щоб нова частина не стала провалом в першу добу після релізу. Для порівняння бету BF6 гравці зустріли з більшим ентузіазмом — пікова активність склала 520 000 гравців, поки чергу займали 300+ тис. геймерів. З таким темпом фанати можуть сміло казати, що франшиза занадто втомилася сама від себе.

Зазначимо, що Call of Duty: Black Ops 7 вже можна передзамовити за якусь шалену суму — ₴3 399 за звичайне видання та ₴ 4 699 за розширене. Гра, яка розгорнеться в 2035 році, офіційно вийде 14 листопада 2025 року. Тоді і побачимо, скільки гравців онлайн.

Джерело: Vice

Популярні новини

arrow left
arrow right
Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу
Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати