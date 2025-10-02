Xbox підвищила вартість Game Pass Ultimate на 50% — почались масові відписки

Depositphotos

Microsoft пішла на радикальний крок: компанія анонсувала великі зміни та підвищення цін на підписки. Геймери сильно обурилися та почали масово відписуватися, що “поклали” сторінку Game Pass.

Спочатку Xbox скасувала “прямий” обмін балів Microsoft Rewards, а тепер дійшла до передплат Game Pass. Одна з найболючіших змін — підписка Game Pass Ultimate тепер коштує $30 на місяць замість $20 (+50%).

Microsoft одразу стала пояснювати, що передплатники отримають бонуси. “Оновлена” Ultimate включатиме 400+ ігор, а щороку з’являтиметься на 50% більше релізів у день виходу (75). Вчора до Game Pass додали 45 ігор, серед них Hogwarts Legacy та Assassin’s Creed. Також з’явився Ubisoft Plus Classics і з 18 листопада — Fortnite Crew з Battle Pass і V-баксами. Але користувачам ці аргументи здалися не надто переконливими.

“Вітаю, ви зіпсували найкращу частину володіння Xbox”, — обурюються гравці.

Також Ultimate тепер з оновленим Xbox Cloud Gaming — вийшов з бети, підтягнули якість до 1440p і підняли бітрейт. Microsoft ще й переробила систему винагород, де можна заробити до $100 на рік просто граючи. Але все-таки увага гравців націлена на те, що ціна злетіла на 50%. Тому позитивних коментарів під відео з “плюшками” годі й шукати.

“Тобто ви додаєте Fortnite Crew як “перевагу” і змушуєте людей за це платити? Це повний абсурд”, — пишуть у коментарях.

У мережі сервіс масово стали називати “мертвим” та публікувати скриншоти зі скасованими підписками. Через наплив користувачів сайт Xbox навіть “впав” на деякий час.

Загалом усі зміни сервісу виглядають наступним чином:

Game Pass Core стає Essential ($9,99) і пропонує понад 50 ігор, хмарний стримінг і бонуси від Riot Games. Ціна не змінилася.

Standard перетворюється на Premium ($14,99) із бібліотекою у 200+ ігор, доступом до ПК-ігор (Diablo IV, Hogwarts Legacy) та хмарою без потреби в Ultimate. Новинки Xbox потраплятимуть сюди “протягом року після релізу” (окрім Call of Duty).

Game Pass Ultimate: ціна зросла до $30 (раніше — $20). У підписці понад 400 ігор.

PC Game Pass: ціна зросла до $16,49 (раніше — $12). Жодних нових функцій для ПК-гравців не додали, окрім близько 50 ігор Ubisoft.

Окремо вкажемо зміни для українських гравців — вони поки що торкнулись PC Game Pass: замість 230₴ тепер доведеться викладати 290₴ на місяць. Глобальні новинки, як Fortnite Crew чи Ubisoft+ Classic, до нас поки “не доїхали”. А здавалося ще рік тому вартість підписки коштувала 190₴.

Microsoft відповіла на хейт тим, що прислухається “до відгуків гравців і спільноти”, але чекати зниження цін навряд чи варто. Усі зміни відбуваються на фоні рекордних прибутків компанії та загальної тенденції на ринку: Netflix, Disney+, Hulu та Amazon Prime теж підіймають ціни, посилаючись на інфляцію. Microsoft не зупиняється й тут — Xbox Series X стане на $150 дорожчим, а нова портативна Xbox Ally X коштуватиме $999,99.

