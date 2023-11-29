Microsoft випустила «‎потворний» різдвяний светр з Bliss — знаменитими шпалерами Windows XP

Це не сльози, просто ностальгія в око потрапила.

Microsoft за щорічною традицією випустила «ugly sweater» — «‎потворний» светр до різдвяних свят і цього року пропонує «‎вдягнути» шпалери Windows.

«Bliss» або «Безтурботність»‎ — знамените фото Чарльза О’Ріра 1996 року, зроблене в у долині Сономи, яке Microsoft викупила у 2000 році та зробила одним із найбільш впізнаваних зображень на планеті після запуску Windows XP у 2001 році із подібним стандартним фоном (зелений пагорб та блакитне небо із білими хмарами).

За деякими оцінками, фото переглянули мільярди людей і, ймовірно, «Bliss» є зображенням із найбільшою кількістю переглядів в історії.

Светр можна придбати за ціною $69,99 в Xbox Gear Shop від Microsoft, а частину доходів корпорація спрямує до благодійної організації Nature Conservancy, яка зосереджена на захисті природи й пошуку рішень для кліматичних криз.

Microsoft вже шостий рік випускає «‎потворні» светри й торік головною героїнею стала Clippy — асистент Office у вигляді канцелярської скріпки. Раніше до колекції потрапили логотип Windows XP, Windows 95, Paint і гра «‎Сапер».