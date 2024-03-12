Midjourney забанила працівників Stability AI після спроби викрадення даних

На початку місяця сервіс стикнувся із 24-годинним збоєм — нібито через «ботнет-активність» двох облікових записів, пов’язаних із компанією-конкуренткою Stability AI.

2 березня Midjourney повідомила на своєму сервері Discord про тривалий збій, за яким нібито стоїть «ботнет-активність» Ботнет — комп'ютерна мережа, що складається з деякої кількості хостів, із запущеними ботами — автономним програмним забезпеченням. Найчастіше бот у складі ботнета є програмою, яка приховано встановлюється на комп'ютері жертви і дозволяє зловмисникові виконувати певні дії з використанням ресурсів інфікованого комп'ютера. Зазвичай використовуються для протиправної діяльності — розсилки спаму, перебору паролів на віддаленій системі, атак на відмову в обслуговуванні, отримання персональної інформації про користувачів, крадіжка номерів кредитних карток та паролів доступу., спричинена працівниками компанії Stability AI (творця нейромережі Stable Diffusion):

«Хтось із Stability AI намагався викрасти всі підказки та пари зображень серед ночі в суботу», — цитує заяву компанії The Verge.

У підсумку Midjourney заблокувала всім співробітникам Stability AI використання її сервісу «на невизначений термін». Компанія також запроваджує нову політику, яка забороняє використовувати її нейромережу співробітникам будь-якої компанії, яка здійснює «агресивну автоматизацію» або спричиняє збої в роботі служби.

Гендиректор Stability AI Емад Мостак написав на X, що не наказував співробітникам вчиняти подібні дії й нині досліджує ситуацію. Він також додав, що якщо збій і був спричинений співробітником Stability, то «був ненавмисним і очевидно, це не DDoS-атака». Засновник Midjourney Девід Хольц написав Мостаку в тій самій темі, що надіслав «деяку інформацію», щоб допомогти у внутрішньому розслідуванні.

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