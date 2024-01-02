Мікі Маус вільний! Ранню версію персонажа Disney тепер можна використовувати у власних творах – але обережно

З 1 січня 2024 року рання версія Мікі Мауса стала доступною для громадськості. Це поклало край десятирічній боротьбі Walt Disney за відтермінування цього моменту.

Персонаж вперше був представлений у короткометражному анімаційному фільмі 1928 року «Пароплав Віллі», але він має деякі ключові відмінності від більш сучасного варіанту. Зокрема Мікі не має рукавичок та свого звичайного взуття. Також попередня версія Мікі Мауса мала маленькі чорні овали очей.

Дісней володів авторським правом протягом 95 років і боровся за його продовження в Конгресі. Іноді відповідний проєкт закону жартома називали «Законом про захист Мікі Мауса». Однак культовий персонаж тепер все ж у відкритому доступі, принаймні певною мірою.

У заяві для CNN представник Disney сказав: «Більш сучасні версії Мікі залишаться незмінними через закінчення терміну дії авторських прав на «Пароплав Віллі», Мікі й надалі відіграватиме провідну роль як глобальний представник Walt Disney Company».

Прессекретар додав, що Disney продовжить захищати права на більш сучасні версії Мікі Мауса та інші твори, які залишаються об’єктами авторського права і працюватиме над тим, щоб захистити споживачів від плутанини через несанкціоноване використання Мікі.

Спроба використати Мікі Мауса швидше за все постане перед труднощами. Потрібно буде доводити, що у сторонньому творі використано саме вільну версію Мікі, а їхній сюжет не торкається захищених творів Disney. Також не варто очікувати навали шедеврів мистецтва – швидше за все автори намагатимуться використати відомого персонажа у швидкоруч створених виробах посередньої якості, як це сталося з відомим ведмежам у провальному фільмі жахів «Вінні-Пух: Кров і мед».

Джерело: Business Insider