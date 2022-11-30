Мінцифра призупинила інтеграцію платіжного сервісу Binance у застосунок “Дія” після негативної реакції української криптоспільноти

Міністерство цифрової трансформації України призупинило заплановану інтеграцію сервісу криптоплатежів Binance у застосунок “Дія” після негативної реакції місцевої криптоспільноти. Повідомляється, що угоду призупинено до “прояснення деяких моментів”.

Причиною обурення стали плани уряду інтегрувати послугу з найбільшої за обсягом біржі у світі в той час, коли вона продовжує вести справи з росією, яка вторглася в Україну в лютому. Національні криптобіржі продемонстрували своє невдоволення, заблокувавши торгівлю власним токеном Binance BNB на своїх платформах.

Наприкінці жовтня Binance інтегрувала процес “знай свого клієнта” (KYC) в “Дію”, а використання платіжного сервісу криптобіржі, за словами генерального менеджера Binance в Україні Кирила Хом’якова, дозволить українцям швидше реєструватися на Binance, використовуючи профіль у “Дії”.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації, сказав CoinDesk, що інтеграція, в принципі, може піти далі та включити криптовалютні платежі в “Дію” через Binance.

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“Дія вже має певний функціонал для платежів, і загалом створення там платформи для криптоплатежів — гарна ідея”, — сказав він.

Але, схоже, не зараз. Представник Binance сказав у письмовій заяві CoinDesk, що “ще рано обговорювати цю ініціативу”:

“Binance запропонувала наш досвід і технологію для інтеграції блокчейну в державні служби, коли уряд буде готовий і вибере для цього бажані галузі”.

Протести криптоспільноти

Одним із “моментів”, які потребують роз’яснення, може бути негативний відгук від місцевої криптоспільноти. Біржі Kuna, WhiteBit і сервіс криптокредитування Trustee Plus написали петицію президенту України Володимиру Зеленському з проханням заблокувати інтеграцію. Вони також заморозили торгівлю BNB, токеном Binance, на своїх платформах.

“Зараз уся увага прикута до Binance, і місцеві біржі незадоволені”, — сказав український криптопідприємець, який побажав залишитися неназваним.

Керівник Trustee Plus Вадим Груша розповів CoinDesk, що інтегрувати держсервіс з іноземною компанією неправильно.

“Україна має власні місцеві криптобіржі з продуктом, не гіршим за Binance”, — сказав він, також маючи на увазі Kuna та WhiteBit, обидві з яких мають власні платіжні сервіси.

Хоча Kuna, WhiteBit і Trustee офіційно зареєстровані за межами України, їх засновники — українці, і всі раніше базувалися в країні до вторгнення росії.

“Це не патріотично і небезпечно для влади. До того ж Binance — китайська компанія, а Китай не друг України. Ми не знаємо, які дані вони надсилають і кому. У будь-який момент нас (українців) можуть забанити”, — сказав Груша.

Binance не позиціює себе як китайську компанію, а засновник і генеральний директор біржі Чанжен Чжао хоч і народився в Китаї, але виріс у Канаді.

Питання санкцій

Груша сказав, що Binance “не має однозначної позиції щодо України”, оскільки біржа не виключила російських користувачів, як це зробили деякі європейські та американські біржі після останнього раунду санкцій Європейського Союзу проти росії. Чжао сказав, що організації Binance в ЄС не обслуговуватимуть росіян, але інші філії компанії не обов’язково виключатимуть таких користувачів.Така позиція, ясна річ, не задовольнила українську криптоспільноту.

Крім того, Binance продовжує співпрацювати з іраном, який постачає зброю агресору. З 2018 року криптобіржа обробила іранські транзакції на загальну суму у 7,8 мільярда доларів – всупереч санкціям США, спрямованим на відключення ірану від глобальної фінансової системи. Про масштаби іранських криптопотоків та їх тривалість стало відомо на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо “відмивання” грошей компанією Binance (яка домінує в криптоіндустрії з капіталом 1 трильйон доларів і має понад 120 мільйонів користувачів).

Стаття та коментарі від Binance за посиланням:

Майкл Чобанян, генеральний директор Kuna, сказав CoinDesk, що спільнота фактично заблокувала проєкт інтеграції. Чобанян також хоче, щоб Binance видалив торгові пари з російським рублем, що, на його думку, допомагає росіянам уникати санкцій.

Відколи росія вторглася в Україну в лютому та почала повномасштабну війну, відносини між криптоспільнотами двох країн погіршилися. Для Чобаняна останньою краплею стала конференція Blockchain Life цієї осені в москві, яка відбулася за планом, попри напад росії на свого сусіда.

“У моїй країні йде війна, будинки зруйновані, всі мої дитячі спогади знищені, а в той самий час вони проводять конференцію, говорять про те, як все чудово”, – сказав Чобанян.

Він додав, що спочатку був проти санкцій щодо криптовалют, а тепер став більш радикальним.

“Або ви працюєте в росії, або ви працюєте в цивілізованому світі”, – сказав він.

Український криптопідприємець, який попросив не називати його ім’я, розповів CoinDesk, що українські стартапи звертаються до нього з проханням припинити підтримку Binance Smart Chain на знак протесту. Він зізнався, що був би радий, якби Binance видалила торгові пари російських рублів, щоб чинити додатковий тиск на росіян і спонукати їх щось робити проти свого політичного режиму, який веде війну в Україні.

Джерело: CoinDesk