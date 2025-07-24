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Новини IT-бізнес 24.07.2025 comment views icon

Мінцифри 2.0: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Федорова — що про них відомо?

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Мінцифри 2.0: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Федорова — що про них відомо?
Михайло Федоров / Facebook

Мінцифри представило новий склад топменеджменту, до якого серед інших увійшов ексочільник ІТ-компанії EPAM Digital Віталій Балашов.

Згідно з призначенням Уряду, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав одразу п’ять нових заступників, де більшість вже працювали в відомстві, пройшовши шлях від менеджерів до керівників напрямів і зрештою топових посад.

Новий склад заступників голови Мінцифри

Валерія Коваль — заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн-персоналізованих сервісів.

У команді із самого початку створення Мінцифри. До цього працювала експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Тепер відповідатиме за розвиток цифрових та адміністративних послуг.

«Мінцифри 2.0»: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Михайла Федорова

Станіслав Прибитько — заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

У Мінцифрі з 2020 року. Починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, згодом очолив департамент електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Тепер відповідає за розвиток цифрової інфраструктури. У його фокусі — стійкий мобільний звʼязок та інтернет.

«Мінцифри 2.0»: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Михайла Федорова

Зоряна Стецюк — заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури.

У команді Мінцифри з 2019 року — починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Тепер відповідає за розвиток GovTech-напряму — цифровізацію всіх органів влади, розвиток сучасних електронних реєстрів і системну взаємодію із CDTO.

«Мінцифри 2.0»: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Михайла Федорова

Віталій Балашов — заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар.

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Долучився до команди після багатьох років роботи в айті-сфері. Згідно з DOU, раніше працював у EPAM Digital та Digital Forensics Corporation. Наразі поєднує військову службу з роллю техніка‑програміста у фінуправлінні Генштабу ЗСУ.

У Мінцифрі відповідатиме за кібербезпеку та розвиток хмарних технологій.

«Мінцифри 2.0»: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Михайла Федорова

Наталя Денікеєва — заступниця з цифрової економіки.

У команді Мінцифри вже понад 5 років. Починала як керівниця відділу. Тепер відповідає за проєкти з розвитку цифрової економіки — від Дія.City та CodeUA до підтримки стартапів та інноваційного бізнесу, а також за цифровізацію і формування політики у сфері грального бізнесу.

«Мінцифри 2.0»: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Михайла Федорова

Поточні заступники, Олексій Вискуб та Олександр Борняков, продовжують працювати на своїх посадах.

Сам Федоров назвав ці зміни «початком трансформації в Мінцифри 2.0»:

«Цілі стають амбітнішими, їх кількість зростає. Нові кадрові призначення — шлях до ефективності завдяки новій місії, візії, HR-стратегії, цінностям та змінам організаційної структури. Ми даємо кожному можливість реалізувати свій потенціал, зростати професійно та брати відповідальність. Це вже працює на всіх рівнях — відбулися 70+ інших кадрових змін у команді. Фахівці виростають у менеджерів та керівників проєктів, а директори департаментів — до заступників міністра. Особливо приємно, що ці зміни сприяють також розвитку жіночого лідерства в Уряді».

Нові призначення продовжують урядові «оновлення», розпочаті минулого тижня. Тоді, нагадаємо, Федорова призначили першим віце-прем’єр-міністром, а головою Кабміну стала Юлія Свириденко. 

Раніше сайт AIN розповідав, що в Мінцифри зʼявиться новий дорадчий орган — Advisory Board, до якого увійдуть заступники міністра, радники з оборони, цифрової економіки, телекомів, освіти та e-сервісів.

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