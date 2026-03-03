banner
Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні

Андрій Шадрін

AI / Depositphotos

Три ключові проєкти в екосистемі Solana — Step Finance, SolanaFloor та Remora Markets — припиняють свою діяльність після серйозного зламу наприкінці січня 2026 року. Команди ухвалили рішення про повний закриття платформ, оскільки не змогли знайти фінансової підтримки для відновлення після втрат, які оцінюються близько $40 млн.


Інцидент стався 31 січня, коли зловмисники отримали доступ до казначейських і операційних гаманців Step Finance через скомпрометовані пристрої членів команди. Це не було експлойтом у смарт-контракті, але дозволило витягти 261 854 SOL, приблизно $27-30 млн на момент атаки, а пізніше оцінки загальних втрат коливалися до $40 млн з урахуванням інших активів. Step Finance працював з партнерами для повернення частини коштів і зумів повернути приблизно $4,7 млн, застосувавши механізми захисту Solana Token22. Однак цих ресурсів виявилося недостатньо для стабілізації проєкту чи залучення нового фінансування.

“Кілька годин тому деякі з наших казначейських гаманців були скомпрометовані. Ми наразі розслідуємо це питання. Більше інформації буде оприлюднено найближчим часом”, – повідомляли STEP Finance у записі від 31 січня.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Дані: Х

Команда оголосила, що після багатоетапного аналізу можливих варіантів, включно зі збором капіталу чи потенційною продажем, жодне рішення не виявилося життєздатним. Тож було вирішено повністю згорнути діяльність Step Finance та дочірніх проєктів. Step Finance, заснований у 2021 році, довгий час був одним із центральних дашбордів для керування портфелями в Solana, агрегуючи позиції за ліквідністю, прибутковістю та інші дані з більшості протоколів мережі. Платформа також була організатором заходів, включно з конференцією Solana Crossroads, і вела проєкти в різних напрямах, зокрема медіа-ресурс SolanaFloor і Remora Markets після придбання стартапу Moose Capital наприкінці 2024 року для роботи з токенізованими активами.

“Сьогодні ми оголошуємо, що Step Finance, SolanaFloor і Remora Markets припиняють усі операції. Після зламу наприкінці січня ми дослідили всі можливі шляхи подальшого розвитку, включно з фінансуванням і можливостями придбання. На жаль, нам не вдалося забезпечити життєздатний варіант, і ми ухвалили рішення негайно завершити роботу”, – написала команда STEP 23 лютого.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Дані: Х

Закриття стосується всіх трьох платформ. SolanaFloor, що був медіа-та аналітичним хабом для Solana, припинить публікацію нових матеріалів, але зберігатиме свій архів у цифровому вигляді. Remora Markets, яка працювала над токенізованою торгівлею цінними паперами, не була безпосередньо зломана, але її команда також завершує діяльність. При цьому Remora підтвердила, що всі її rToken залишаються забезпеченими у співвідношенні 1:1 і в процесі підготовки механізм для обміну цих токенів на USDC. Step Finance повідомив про підготовку програми викупу для власників токена STEP, яка буде базуватися на снепшоті до зламу. Деталі щодо того, як саме проводитиметься викуп і хто змож до нього долучитися, поки не оприлюднено.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Дані: Х

Ці події спричинили різке падіння ринку: після атаки STEP зазнав падіння на майже 96%, а після оголошення про закриття — ще близько 36%, вивівши курс токена до рівня близько $0,00057 і капіталізацію приблизно $186 794. Для порівняння, на піку в 2021 році STEP торгувався близько $10,20. Наразі це один із найбільш значних випадків краху проєктів у мережі Solana у 2026 році: це лише підкреслює ризики, пов’язані не тільки з кодом смарт-контрактів, але й із загальною безпекою операційних процесів.

Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR


Джерело: CoinTelegraph

