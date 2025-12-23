У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки

Depositphotos

Користувачі X активно обговорюють сценарій, за якого ціна Solana може впасти до $5. Причиною став резонансний колективний позов у США проти платформи PumpFun, у якому також згадуються Solana Labs і Solana Foundation. “The End for Solana” – так озвучує ситуацію криптоблогер NoLimitGains.

Поштовхом стала новина про те, що американський суд дозволив рухатися далі другій позову користувачів, які втратили гроші під час торгівлі мемкоїнами, запущеними через PumpFun. Позивачі стверджують, що під час запусків токенів існувала нерівна інсайдерська гра: окремі учасники нібито мали доступ до купівлі раніше за інших, виконували транзакції швидше та за вигіднішою ціною, тоді як роздрібні інвестори заходили пізніше й залишалися зі збитками після різких обвалів.

Ключове звинувачення в тому, що така ситуація була не випадковістю. Йдеться про можливе використання особливостей інфраструктури Solana — порядку обробки транзакцій, пріоритизації та роботи валідаторів. Саме ці механізми забезпечували перевагу інсайдерам під час запусків мемкоїнів, що робило втрати роздрібних користувачів неминучими. Обговорення швидко змістилося з PumpFun на сам блокчейн Solana, оскільки у матеріалах справи намагаються пов’язати дії окремих учасників ринку не лише з платформою, а й із базовою логікою роботи мережі. Якщо така, аргументація отримає розвиток, під удар потрапляє репутація всієї екосистеми.

Додатковий тиск на настрої інвесторів створює структура володіння токеном. За оцінками, від 45% до 55% обігової пропозиції SOL зосереджено в руках інсайдерів, ранніх інвесторів, венчурних фондів і організацій, пов’язаних із Solana. У X активно обговорюють ризик того, що у разі втрати довіри саме цей капітал може першим піти з ринку, що різко вдарить по ліквідності та ціні.На тлі цього з’явилися прогнози про падіння SOL до однозначних значень, включно з рівнем близько $5. Прихильники таких сценаріїв нагадують, що у кризові моменти крипторинок реагує не на технології чи показники, а на довіру, і її втрата вже не раз призводила до стрімких обвалів.

Водночас з юридичного погляду справа перебуває лише на початковому етапі. Суд не визнавав провини жодної зі сторін і лише дозволив продовжити розгляд оновленого позову. До реального судового процесу можуть минути місяці або роки. Наразі розмови про “Solana по $5”, звичайно, виглядають як FUD (Fear, Uncertainty, Doubt — страх, невизначеність, сумніви), втім, цього разу вони дійсно містять під собою досить загрозливе підгрунтя.

