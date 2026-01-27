Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR

Depositphotos

Solana Mobile запустила аірдроп токенів SKR для власників “криптофонів” Solana Seeker. На тлі цього криптоентузіаст придбав 100 смартфонів за $50 тис. і через фармінг свопів отримав 75 млн токенів SKR, які зараз оцінюються у $3,33 млн.





Аірдроп від Solana стосується не тільки власників смартфонів, а й розробників децентралізованих додатків, які розмістили якісні програми в Solana dApp Store під час першого сезону. На роздачу виділено 3 млрд токенів, що становить 30% від загальної емісії SKR, яка налічує 10 млрд токенів. Користувачі можуть заклеймити токени безпосередньо у вбудованому гаманці Seeker протягом 90 днів, після чого незатребовані токени повертаються в пул аірдропа. Токен передбачає стейкінг з нарахуваннями кожні 48 годин.

Початкова інфляція становить 10% на рік з щорічним зниженням на 25% до стабілізації на 2%. Поточна річна дохідність стейкінгу приблизно 25,4%, проте вона залежить від частки застейканих токенів. Механізм стейкінгу включає автоматичне делегування SKR довіреним операторам вузлів Guardians, які перевіряють пристрої Seeker і модерацію dApp Store. Вихід із стейку можливий з 48-годинним періодом очікування.

“SKR активований. Заклеймити. Стейкати. Будувати. Наступна ера відкритої мобільності починається зараз”, — так зазначено в оголошенні Solana Mobile у Х.

Смартфони Seeker — це друге покоління Android-смартфона від Solana Mobile, наступник моделі Saga. Пристрій має апаратне сховище ключів Seed Vault і вбудований магазин Solana dApp Store. Постачання Seeker розпочалися у серпні 2025 року більш ніж у 50 країнах після 150 000 попередніх замовлень. Очікуваний обсяг продажів другого покоління смартфонів оцінюють у не менше $67,5 млн.





Запуск аірдропа збігся зі стартом Season 2 для Seeker, що зосереджений на DeFi, іграх, платежах, трейдингу та DePIN. Екосистема пропонує нові додатки, винагороди та ранній доступ до продуктів. Токен SKR позиціонується як базовий актив для управління, економічних стимулів і володіння у мобільній екосистемі Solana Mobile. Компанія підкреслює, що SKR є ключовим елементом довгострокової стратегії і дозволяє користувачам мати частку у розвитку мережі.

Аірдроп показує комбінацію мобільного пристрою та криптовалютного стимулу як інструмент для залучення користувачів і підтримки екосистеми. Приклад з інвестором, який заробив понад $3 млн, ілюструє потенціал нових механік розподілу токенів серед активних учасників.

Джерело: X, Solana Mobile