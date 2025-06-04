Місто Старбейс компанії SpaceX щойно з’явилося, а вже погрожує мешканцям виселенням

Встановлення бюста Ілона Маска у місті Старбейс. Не жарт, не ШІ / X

Місто Старбейс для працівників SpaceX Ілона Маска існує близько місяця, але вже розсилає листи з погрозами позбавлення прав використання власності.

Згідно з копією документа отриманою CNBC, місто надіслало меморандум мешканцям, котрі володіють нерухомістю в «районі змішаного використання», з приводу дозволу на «житлове, офісне, торгове використання, та для надання послуг». 23 червня в мерії відбудуться слухання щодо громадського обговорення нового плану зонування, «яке визначить, чи можете ви втратити право продовжувати використання своєї власності за її поточним призначенням», — написано у меморандумі великими літерами.

Не зовсім зрозуміло, чи йдеться саме про виселення мешканців, і що може статися, якщо хтось втратить право користуватися своїм житлом. У документі згадується, що так званий район змішаного використання призначений для житла, а також офісів та магазиніві — тому, можливо, деякі будинки змінять призначення. У будь-якому разі це здається загрозливим попередженням.

У травні мешканці Старбейс проголосували за перетворення на місто поселення біля селища Бока-Чика, штат Техас. Воно займає площу близько 4 км² і є домівкою для близько 500 мешканців, більшість з яких є співробітниками або підрядниками SpaceX. Компанія почала купувати землю в цьому районі у 2012 році, щоб створити інфраструктуру для запуску ракет. Маск вперше запропонував ідею перетворення Starbase на окреме місто у 2021 році.

Часті запуски вже завдали шкоди навколишній природі та місцеві громаді. Тепер, коли Старбейс є містом, компанії, вочевидь, буде зручніше порушувати норми та приборкувати незадоволення. Наразі SpaceX загрожують штрафи у розмірі близько $150 тис. від Агентства з охорони навколишнього середовища за незаконне забруднення водойм.

Варто зазначити, що компанія інвестувала в цей регіон, створювала робочі місця та інфраструктуру. Але все має власну ціну, а SpaceX відрізняється досить специфічною корпоративною культурою.

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Джерела: CNBC, Gizmodo