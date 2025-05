Спочатку Техас, потім Марс: Ілон Маск створив окреме місто для SpaceX зі своєю золотою статуєю по центру

SpaceX офіційно має своє місто Starbase — з золотою статуєю Ілона Маска, контролем над забудовою та інфраструктурою.

Безумовно факт того, що Ілон Маск тепер свого роду землевласник цікавий, але його 3-метровий золотий бюст посеред міста Starship відчувається як «родзинка». Це на фоні того, що неподалік Остіна, штат Техас, будується інше містечко — Snailbrook.

Повернемося до Starbase, тобто колишню Бока-Чіку. За створення нового муніципалітету навколо техаського майданчика для запусків проголосували працівники компанії Ілона Маска та їхні родини. За — 212 голосів, проти — лише 6. Відтепер місце, де SpaceX тестує Starship, юридично — місто, і ним керують люди зі SpaceX.

Усі перші посадовці Starbase — це або чинні, або колишні працівники SpaceX. Вони балотувалися без суперників, і отримали посади за єдиним бюлетенем. Міським головою став Боббі Педен, який отримав 216 голосів. Педен працює у SpaceX понад 12 років і обіймає посаду віцепрезидента з тестування та запуску в Техасі, згідно з його профілем у LinkedIn.

Ілон Маск вважає цей крок логічним. Відповідно створення міста передає контроль за забудовою, дозволами й інфраструктурою від округу Кемерон безпосередньо до нової міської ради, пов’язаної з SpaceX.

Місто займає близько 3,88 кв. м, де живе орієнтовно 500 людей — це родини приблизно 260 співробітників. Але це лише частина команди: понад 3100 працівників щодня приїжджають на об’єкт, багато з них — із сусіднього Браунсвілла. Якраз на шляху до Starbase стоїть близько 2,7 м золота статуя Ілона Маска. Так і їздять на роботу — повз бюст боса.

Becoming a city will help us continue building the best community possible for the men and women building the future of humanity’s place in space 🚀💫

— StarbaseTX (@StarbaseTX) May 4, 2025