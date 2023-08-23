До Землі наближається міжзоряна зелена комета — за місяць її можна буде побачити неозброєним оком

Комета Нісімура або C/2023 P1 досягне максимальної яскравості 17 вересня, коли перебуватиме на відстані 1,2 млрд кілометрів від Землі.

Комета отримала свою назву на честь японського астронома Хідео Нісімури, який виявив її 11 серпня під час спостереження за нічним небом. Об’єкт має гіперболічну орбіту та, ймовірно, прилетів з-за меж Сонячної системи.

При наближенні до Сонця яскравість об’єкта збільшуватиметься – що надає усі шанси спостерігачам з Землі побачити її неозброєним оком. Ловити комету рекомендують у перші години світанку. Зараз вона має видиму зоряну величину Видима зоряна величина — це міра яскравості відносно Веги, однієї з найяскравіших зірок, видимих із Північної півкулі. Чим менше число, тим яскравіший об’єкт близько 8, що робить її добре видимою в телескоп.

«Комета відвідає нас лише один раз, а Сонце буде діяти як гравітаційна рогатка, відправляючи комету за межі Сонячної системи після її прольоту», – повідомляє spaceweather.com.

Нещодавно зроблені фотографії комети Нісімура показали, що її кома — хмара газу та пилу, яка оточує ядро ​​— випромінює зелене світіння. Незвичайний колір виділяють молекули дикарбону, які розщеплюються сонячним світлом.

Якщо гіперболічна орбіта комети буде підтверджена, то вона приєднається до дуже короткого списку міжзоряних об’єктів, які відвідували Сонячну систему – включно з міжзоряною кометою 2I/Borisov та химерним космічним каменем 1I/Оумуамуа, який рухався в космосі таким чином, що спочатку спантеличив вчених і змусив деяких помилково припустити, що це інопланетний корабель.

Однак також можливо, що комета походить із зовнішньої частини Хмари Оорта — резервуара комет та інших крижаних об’єктів за орбітою Нептуна — і плавала на краю Сонячної системи протягом тисячоліть, перш ніж потрапити до нас у гості.

Джерело: NASA, livescience, Insider