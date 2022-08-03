Мобільна гра Jetpack Joyride 2 вийде 19 серпня ексклюзивно у сервісі Apple Arcade (скріншоти, трейлер)

Геймстудія Halfbrick оголосила, що довгоочікуваний (оригінал вийшов ще в 2011 році) сіквел популярної казуальної гри Jetpack Joyride вийде вже за два тижні, 19 серпня. Однак є один важливий нюанс – гру випустять ексклюзивно для сервісу Apple Arcade, а це означає, що пограти в неї зможуть лише власники iPhone, які заплатили $4,99 в місяць за передплату.

Принцип гри залишився тим самим – головний герой у ракетному ранці летить нескінченним тунелем, знищуючи ворогів і облітаючи перешкоди. Втім, у сіквелі розробники обіцяють покращену графіку та анімацію, нові костюми та ворогів, а також свіжі ігрові механіки та навіть сюжет.

Зазначимо, що ще в березні 2021 року розробники вже пробували випустити Jetpack Joyride 2 у деяких регіонах на платформах iOS та Android, однак у результаті дійшли до етапу ексклюзиву з Apple Arcade. Наразі невідомо, чи зроблять гру доступною для звичайної гри на iOS (без підписки) і чи випустять гру на платформі Android.

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Джерело: Verge