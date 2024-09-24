Мод God of War Ragnarok для ПК скасовує обов’язкову прив’язку гри до PSN

Якщо щось не влаштовує користувачів ПК, вони змінюють це. Прив’язка God of War: Ragnarok до PSN не подобається нікому.

Буквально за кілька днів після релізу God of War: Ragnarok з’явився мод, який скасовує вимогу мати обліковий запис PlayStation Network. Він надзвичайно простий для користувачів. Для ігрового процесу PSN або взагалі мережа не потрібні, адже це однокористувацька гра.

Мод повністю позбавляє гру вимог до PlayStation PC SDK. Все, що потрібно зробити, це завантажити мод та скопіювати файли version.dll і PsPcSdk.dll в теку гри. Все, можна запускати.

Цікаво те, що через вимогу до облікового запису PSN Sony заблокувала гру в багатьох країнах. Щобільше, гру вже зламали, і користувачі, які не бажали реєструватися у PSN, часто ставили «піратку». Отже, нав’язування PSN на ПК втрачає жодний сенс.

Під час старту на ПК God of War: Ragnarok містила багато технічних несправностей, деякі вже виправлені патчем. За відгуками користувачів, гра вже у прийнятному стані.

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Джерело: DSOG