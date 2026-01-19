Новини Ігри 19.01.2026 comment views icon

Модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale — її називають Minecraft 2.0

Андрій Русанов

Модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale — її називають Minecraft 2.0
Зображення: X, iamcxv7

Спільнота модерів активно взялася за творчість всередині Hytale, яка з’явилася в ранньому доступі минулого вівторка. Windows 95 добре працює у грі, яка схожа на новий Minecraft.

Tom’s Hardware розповідає, що Hytale — одна з “найгарячіших” ігор 2026 року, яка поєднує щось схоже на Minecraft та RPG-пісочницю. Вона виникла завдяки зусиллям команди Hypixel, коріння якої сягає 2015 року. Розробка пережила кілька злетів і падінь, проєкт навіть був скасований в червні 2025 року. Це та її подальше відродження оригінальним творцем тепер здається PR-ходом.

Садату Сахібу, відомому як iamcxv7, вдалося не тільки запустити Windows 95 всередині Hytale — він запустив у ній Minecraft, що дуже символічно. Щобільше, він запустив Hytale всередині Hytale. Природно, одразу виникають думки про Doom. Так, його теж вже запустили у Hytale, ще до виходу гри.

Відео показує, що Windows 95 працює без жодних суттєвих збоїв. Взаємодія здається важкою, але, ймовірно, лише через використання джойстика як контролера. Якби можна було використовувати комп’ютерну мишу та клавіатуру, все було б зручніше.

Минулого тижня Hytale викликала фурор, коли вийшла в ранній доступ. Згідно з повідомленнями, в день запуску у ній було 2,8 млн гравців, а понад 420 000 глядачів на Twitch зробили її грою номер один за кількістю переглядів у світі. Вже існує велика спільнота модерів Hytale, і це не випадково. Адже гра у своїй основі була створена для модів, та має “інструменти, перш за все, для творців, для створення власного контенту, крафту та мініігор, запуску серверів спільноти”.

