Модифіковані окуляри Meta Ray-Ban знаходять всі дані незнайомої людини за обиччям

Двоє студентів використали розумні окуляри Meta, щоб швидко ідентифікує будь-якого незнайомця на вулиці.

Щобільше, пристрій знаходить конфіденційну інформацію про людину, включаючи домашню адресу та контактну інформацію. Хоча творці кажуть, що не планують публікувати вихідний код для свого проєкту, демонстрація дає можливість зазирнути в дуже ймовірне антиутопічне майбутнє людства, де нема конфіденційності. Анх-Пху Нгуєн і Кейн Ардайфіо, які стоять за проєктом, є студентами Гарвардського університету та займаються комп’ютерними науками. Вони часто публікують свої технічні експерименти у соціальних мережах.

Відео в Instagram, опубліковане Нгуєном, розповідає про створення програми, яка передає візуальну інформацію від розумних окулярів Meta Ray-Ban в інструменти розпізнавання обличчя, як Pimeyes, сканують інтернет у його пошуках. Потім велика мовна модель робить висновок про ймовірне ім’я та дізнаються інші подробиці про цю особу.

«Щоб скористатися, ви просто надягаєте окуляри, і коли ви проходите повз людей, окуляри виявлятимуть, чиє обличчя в кадрі. Фотокамера використовується для їхнього аналізу, і через кілька секунд їхня особиста інформація з’являється на вашому телефоні», — пояснює Нгуєн.

Автори назвали свій проєкт I-XRAY. Вони зазначають, що багато з використаних інструментів стали широко доступними лише за останні кілька років. Наприклад, розумні окуляри Meta з камерою, які виглядають як звичайні окуляри, були випущені лише минулого року. Подібна робота з даними LLM стала можливою лише за останні два роки. Здатність шукати часткові номери соціального страхування вийшла на новий рівень з 2023 року. Також винахідники кажуть, що будь-хто може вимагати видалення особистої інформації з тих місць, де вони її здобувають.

На відео автори підходили до незнайомців та діяли так, ніби знають цих людей звідкись, після того, як миттєво переглянули інформацію про них.

«Хоча спочатку це було побічним проєктом, ми з Кейном вважаємо, що випуск I-XRAY у довгостроковій перспективі є позитивним для людства. Ми б не хотіли, щоб лише кілька людей знали про такі інструменти, як fastPeopleSearch або Pimeyes», — каже Нгуєн. «Я думаю, що такий контент, як відео, яке ми створили, корисний для людства. Завдяки цьому відео мільйони людей побачили потенціал технології зворотного пошуку зображень і LLM у відносно здоровий і нешкідливий спосіб. Але що ще важливіше, тепер вони знають, як контролювати власні дані проти людей, які не схожі на нас, але мають погані задуми. Зловмисники завжди могли здійснювати зворотний пошук зображень, використовувати LLM, сканувати вебсайти тощо, але ми розкриваємо, що можуть зробити ці люди, щоб захистити себе», — сказав Ардайфіо.

Для пошуку обличчя використовувалися Pimeyes та Facecheck ID. Для пошуку особистої інформації є FastPeopleSearch, CheckThem та Instant Checkmate. Щодо інформації про номер соціального страхування, то її неможливо видалити.

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Джерела: 404 Media, Gizmodo

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