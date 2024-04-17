Новини Софт 17.04.2024 о 09:44 comment views icon

monobank анонсував скін картки зі стелою Донецької області — після її скандальної «реставрації»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

monobank анонсував скін картки зі стелою Донецької області — після її скандальної «реставрації»

На тлі неочікуваної «реставрації» стели на в’їзді до Донецької області, monobank анонсував новий скін для картки з її попереднім виглядом.

На цю мить запропоновано 4 дизайни на вибір — в опитуванні, опублікованому на офіційній сторінці monobank в X, перший поки лідирує з великим відривом. Однак користувачі все ще можуть віддати свій голос за будь-який варіант — до 12:00 17 квітня.

Днями у соцмережах вирували суперечки щодо «реставрації» стели на в’їзді до Донецької області, яка стерла усі наліпки та розписи військових і волонтерів. Людей, які вдалися до самовільного оновлення знаку, розкритикували за те, що вони не врахували контекст.

«Це був пам’ятний знак з надпотужним сенсом та історією. Не просто повідомлення про в’їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже нема в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й нічого не було», — написала представниця медичного батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

В monobank зазначають, що скін буде доступним для усіх клієнтів.

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