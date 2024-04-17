monobank анонсував скін картки зі стелою Донецької області — після її скандальної «реставрації»

На тлі неочікуваної «реставрації» стели на в’їзді до Донецької області, monobank анонсував новий скін для картки з її попереднім виглядом.

На цю мить запропоновано 4 дизайни на вибір — в опитуванні, опублікованому на офіційній сторінці monobank в X, перший поки лідирує з великим відривом. Однак користувачі все ще можуть віддати свій голос за будь-який варіант — до 12:00 17 квітня.

Нас просили зробити скін на картку зі стелою Донецької області у тому самому вигляді, щоб вона залишилась такою не лише в пам’яті. Ми почули. Маємо 4 чернетки скінів на вибір. Нижче прикріплюємо опитування — варіант-переможець додамо до скінів для всіх клієнтів. Голоси… pic.twitter.com/7eWJGkWfV6 — monobank (@monobankua) April 16, 2024

Днями у соцмережах вирували суперечки щодо «реставрації» стели на в’їзді до Донецької області, яка стерла усі наліпки та розписи військових і волонтерів. Людей, які вдалися до самовільного оновлення знаку, розкритикували за те, що вони не врахували контекст.

«Це був пам’ятний знак з надпотужним сенсом та історією. Не просто повідомлення про в’їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже нема в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й нічого не було», — написала представниця медичного батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

В monobank зазначають, що скін буде доступним для усіх клієнтів.