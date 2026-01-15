Новини Ігри 15.01.2026 comment views icon

Monster Hunter Wilds: знайдено дивну та просту причину низької продуктивності, мод покращує її вдвічі

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Гра Monster Hunter Wilds заслужила репутацію низькопродуктивної. Як виявилося, справа не тільки в оптимізації, а й в простому технічному багу.

Користувач Reddit з ніком de_Tylmarande повідомив, що після кропіткого тестування та порівняння продуктивності у двох різних облікових записах Steam він виявив, що Capcom постійно перевіряла наявність DLC-контенту у фоновому режимі, що пояснює принаймні частину зниження продуктивності. За його словами, чим більше DLC зареєстровано в обліковому записі користувача, тим краща продуктивність.

Геймер створив мод, котрий вимикає перевірку. На його конкретній системі застосування мода призвело до велетенського збільшення продуктивності — з 26 до 46 FPS у тих самих насичених сценах. Це +75%, або майже вдвічи. Здається, баг надзвичайно актуальний для слабких систем, оскільки мод зменшує навантаження на процесор, а потужні ПК не так від цього залежні.

Навряд Capcom навмисно запровадила настільки агресивні перевірки. Але з моменту запуску Monster Hunter Wilds в лютому 2025 року для неї вийшла низка патчів продуктивності, котрі не містили покращення перевірки DLC. TechPowerUp вважає малоймовірним, що Capcom не знає про цю помилку, яку виявив допитливий геймер. Компанія обіцяє більше оптимізацій продуктивності гри у 2026 році, а автор моду пообіцяв опублікувати його, якщо офіційне виправлення не надійде найближчим часом.

