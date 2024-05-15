Гігантська сонячна пляма на Сонці, позначена як AR3664, залишила нам прощальний подарунок, але на цей раз без бонусів у вигляді Полярного сяйва.

10 травня AR3664 видала спалах класу X5.8, а протягом останньої доби спалахи X1.7, X1.3 і колосальний X8.7 — найпотужніший протягом поточного 11-річного сонячного циклу, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA.

REGION 3664 NOT DONE YET! PRODUCES X8.8 FLARE…LARGEST OF THE SOLAR CYCLE! pic.twitter.com/NJZUdRCrt1 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 14, 2024

Сонячні спалахи — це інтенсивні спалахи електромагнітного випромінювання, що викидають плями (темні утворення, розташовані на поверхні Сонця). Вони класифікуються за літерами відповідно до розміру (причому спалахи класу X — найбільші) та цифрами, які позначають потужність.

Попри розміри та потужність нинішнього спалаху, навряд варто сподіватися на повторення поширених полярних сяйв, як це було 10 травня.

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«Завдяки своєму розташуванню будь-який корональний виброс маси, пов’язаний із цим спалахом, ймовірно, не матиме жодного геомагнітного впливу на Землю», — написали в NOAA.

Водночас проблеми з радіозв’язком на освітленій Сонцем стороні Землі таки ймовірні. За даними SpaceWeather.com, з Австралії та Східної Азії вже надходять повідомлення про майже повне відключення частот 20 МГц або нижче.

Коли пляма знаходиться над західним краєм Сонця, то потрапляє в певне місце, що магнітно з’єднує її з Землею — по суті, потік протонів потім прямує до нас по надшвидкісній космічній автостраді, яка називається спіраллю Паркера. Частинки досягають магнітного поля Землі, обертаються і прямують до полюсів, де реагують з нашою атмосферою та викликають проблеми із передачею короткохвильового радіосигналу.