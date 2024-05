Гігантська сонячна пляма на Сонці, позначена як AR3664, залишила нам прощальний подарунок, але на цей раз без бонусів у вигляді Полярного сяйва.

10 травня AR3664 видала спалах класу X5.8, а протягом останньої доби спалахи X1.7, X1.3 і колосальний X8.7 — найпотужніший протягом поточного 11-річного сонячного циклу, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA.

REGION 3664 NOT DONE YET! PRODUCES X8.8 FLARE…LARGEST OF THE SOLAR CYCLE! pic.twitter.com/NJZUdRCrt1

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 14, 2024