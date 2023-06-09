Mortal Kombat 1, Alan Wake 2 та Final Fantasy 7 Rebirth. Найважливіше з Summer Game Fest 2023

Summer Game Fest 2023 відкриває вікенд, багатий на анонси та трейлери найбільших і найочікуваніших ігор, які вийдуть у найближчі місяці та роки. Пропонуємо ознайомитися з найцікавішими трейлерами минулого заходу.

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Path of Exile 2

Перші нові кадри Path of Exile 2 з 2021 року демонструють невеликі фрагменти геймплею. Трейлер також обіцяє, що 28 липня гравцям розкажуть більше про майбутню гру.

Sonic Superstars

Нова гра Sonic Superstars повертає персонажа до його двовимірного коріння. Гра буде повністю кооперативною для чотирьох гравців і вийде цієї осені.

Mortal Kombat 1

Перший офіційний геймплейний трейлер Mortal Kombat 1 демонструє насильство, комбо-атаки та суттєве нововведення – бійців-помічників Kameo Fighters. Цих допоміжних персонажів можна викликати під час боїв на невеликі проміжки часу, щоб вони надали допомогу у бою.

Baldur’s Gate 3

У новому трейлері Baldur’s Gate 3 з’ясувалося, що Джейсон Айзекс озвучить нового антагоніста гри лорда Енвера Горташа. Вихід Baldur’s Gate 3 заплановано на початок наступного року.

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Marvel’s Spider-Man 2

Відео про Marvel’s Spider-Man 2 розкрило більше відомостей про антагоністів гри, а також офіційну дату релізу. Гра вийде на PlayStation 5 20 жовтня.

Lies of P

Екшен Lies of P отримав новий трейлер та демоверсії, які вже доступні на платформах PlayStation 5, Windows ПК та Xbox Series X.

Sand Land

Sand Land – нова гра з відкритим світом, заснована на світі, придуманому творцем Dragon Ball Акірою Торіямою. Гравцям належить керувати Вельзевулом, молодим і могутнім сином Люцифера та принцом Підземного світу.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 – гра у жанрі жахів на виживання. У грі буде дві окремі розповіді, що розкривають історію Алана та Сагі Андерсон, яка розслідує серію вбивств у Брайт-Фоллс. Новий трейлер показав елементи геймплей.

Toxic Commando

Toxic Commando – це нова гра від майстра жахів Джона Карпентера. Трейлер демонструє битви із зомбі та використання з цією метою транспортних засобів.

Call of Duty: Modern Warfare 2 та Warzone 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 та Warzone 2.0 отримують нову карту під назвою Vondel. Карта включає нові локації, такі як залізничний вокзал і футбольний стадіон. Новий сезон та карта вийдуть 14 червня.

Twisted Metal

Телесеріал у жанрі комедійного бойовика, що базується на серії ігор Twisted Metal, вийде на Peacock вже 27 липня.

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Fortnite

Трейлер нового сезону Fortnite показує величезну дірку в центрі острова з динозаврами, прихованими храмами й навіть Оптімуса Прайма як новий скін бойового пропуску. Новий сезон стартує 9 червня.

Final Fantasy 7 Rebirth

Перший геймплейний трейлер Final Fantasy 7 Rebirth показує, чого слід очікувавти від рімейку. Гра вийде на PlayStation 5 на початку 2024 року.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown – це пригодницький платформер, дія якого відбувається у міфічному перському світі, де гравець може керувати межами часу та простору. Гра вийде 18 січня 2024 для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch і ПК.

Джерело: polygon