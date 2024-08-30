Moto G55 та Moto G35: бюджетні смартфони з 50 Мп камерами, стерео, старим добрим мініджеком 3,5 мм та ціною від €200

На додачу до компактного захищеного смартфона Motorola Edge 50 Neo компанія також підготувала пару бюджетних пристроїв Moto G55 та Moto G35. Новинки отримали майже однакові характеристики, хоча старша версія Moto G55 може похвалитися трохи кращою камерою та потужнішим процесором з більшим вибором опцій пам’яті.

Отже, смартфон Moto G55 отримав 6,5-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. У випадку Moto G35 використовується трохи більший екран – 6,72-дюймовий – з тими самими іншими параметрами.

Обидві новинки мають 50-мегапіксельний головний модуль камери та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Модель Moto G55 додатково отримала оптичну систему стабілізації для головного модуля. В круглому отворі дисплея в обох смартфонах розмістилась 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Під капотом молодшої моделі Moto G35 розмістився процесор Unisoc T760, доповнений 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Версія Moto G55 оснащена потужнішим процесором Dimensity 7025, оперативною пам’яттю обсягом 4, 8 або 12 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. В обох випадках можна встановити картку пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ.

Батарея в обох смартфонах однакова й має місткість 5000 мАгод. Однак модель G35 підтримує зарядку потужністю до 18 Вт, в той час як модель G55 підтримує потужнішу зарядку до 33 Вт. В обох пристроях сканери відбитків пальців розташовані на бічній грані корпусу, є стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та 3,5-мм звуковий роз’єм. Новинки працюють під управлінням ОС Android 14 з фірмовим інтерфейсом Motorola Hello UI.

Смартфон Moto G35 доступний в кольорах Leaf Green (веганська шкіра), Guava Red та Midnight Black за ціною від €199. Модель Moto G55 оцінили в €249. Для неї доступні кольори Twilight Purple (веганська шкіра), Smoky Green (веганська шкіра) та Forest Grey.

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Джерело: gsmarena

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