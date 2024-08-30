Motorola Edge 50 Neo – компактний смартфон із захистом військового класу та ціною від €500

Motorola представила новий смартфон Edge 50 Neo, а також оголосила про початок глобальних продажів моделі Edge 50.

Motorola Edge 50 Neo — це компактний телефон із захистом від води та пилу за стандартом IP68, а також сертифікацією за військовим стандартом MIL-STD 810H. При розмірах 154,1х71,2х8,1 мм та вазі 171 г пристрій справді можна назвати відносно компактним за мірками сьогодення. Новинка отримала 6,4-дюймовий OLED LTPO-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 3000 ніт. Дисплей захищено склом Gorilla Glass 3.

Motorola Edge 50 Neo має процесор MediaTek Dimensity 7300, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Батарея має місткість 4310 мАгод. Заявлено підтримку швидкої зарядки TurboPower потужністю 68 Вт, а також бездротової зарядки потужністю 15 Вт. В комплект постачання входить зарядний пристрій потужністю 68 Вт та захисний чохол відповідного кольору.

Смартфон отримав потрійну камеру на задній панелі. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль на базі 1/1,56-дюймового сенсора Sony LYTIA 700C з OIS, 13-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом та 10-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним оптичним збільшенням та OIS. Фронтальна камера – 32-мегапіксельна з постійним фокусом. Motorola використовує власний рушій обробки зображень moto ai, який працює на всіх камерах на нестиснутих даних, щоб отримати найкраще зображення. Також moto ai налаштовує якість відео.

Новий Motorola Edge 50 Neo вже надійшов у продаж в деяких країнах Європи за ціною від €499. Пристрій пропонується в чотирьох кольорах зі спинкою з м’якою текстурою веганської шкіри.

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Водночас розпочалися глобальні продажі захищеного смартфона Motorola Edge 50. Він також має захист IP68 та сертифікацію MIL-STD 810H. Проте це більший пристрій з 6,67-дюймовим OLED дисплеєм та батареєю місткістю 5000 мАгод. В цьому випадку використовується процесор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Конфігурації пам’яті та камер – такі ж, як і в Edge 50 Neo. Ціна Motorola Edge 50 починається від €599.

Джерело: gsmarena

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