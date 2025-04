Моtorola Razr 60 Ultra вже в Україні: 7-дюймовий OLED, Snapdragon 8 Elite та ціна 55 тис. грн

Моtorola Razr 60 Ultra / gsmarena

Моtorola випустила новий складаний смартфон Razr 60 Ultra, і ця новинка одразу надійшла в продаж в Україні. Лінійка Razr 2025 року також включає доступніші моделі Razr та Razr Plus.

Флагманська версія Моtorola Razr 60 Ultra отримала основний 7-дюймовий SuperHD-LTPO-AMOLED-екран з роздільною здатністю 1224p, частотою 165 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 4500 ніт. Виробник заявляє, що це найбільший екран серед розкладних смартфонів. Пристрій також має зовнішній 4-дюймовий OLED-екран з частотою 165 Гц та підтримкою HDR10+. В цьому випадку пікова яскравість трохи менша – 3000 ніт. За його допомогою можна користуватися застосунками без потреби відкривати смартфон.

Новий смартфон заснований на флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite. Його доповнюють 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 4700 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 68 Вт, швидку бездротову зарядку потужністю 30 Вт та зворотну бездротову зарядку потужністю 5 Вт. Виробник обіцяє до 36 годин автономної роботи.

Motorola називає камеру в Razr 60 Ultra «найдосконалішою у світі серед фліп-смартфонів». Усе завдяки 50-мегапіксельному основному модулю та 50-мегапіксельній ультраширококутній камері з режимом макрозйомки. Телефото модуля тут немає, хоча основна камера підтримує цифровий зум до 30x. Також варто відзначити 50-мегапіксельну фронтальну камеру, розміщену в круглому отворі складаного дисплея.

Новинка пропонує чимало функцій штучного інтелекту Moto AI. Наприклад, користувачам доступні генерація зображень, функція Catch Me Up (стислий огляд сповіщень), Remember This і Next Move. Функція Remember This схожа на Essential Space від Nothing (аудіо записи та текстові нотатки). Next Move підказуватиме, коли доречно використати ту чи іншу функцію Moto AI. Завдяки функції Look&Talk можна розблокувати смартфон одним поглядом та відразу розпочати розмову. Також є цікавий інструмент Playlist Studio AI, який створює музичні плейлисти на основі опису користувача.

Ціна Моtorola Razr 60 Ultra в Україні становить від 54 999 грн. Новинку завезено офіційно, вона має гарантію виробника 12 місяців.