Моtorola Razr 50 Ultra: 6,9-дюймовий складаний екран, Snapdragon 8s Gen 3 та штучний інтелект за ціною 50 тис. грн

В український роздрібний продаж надійшов новий флагманський складаний смартфон Моtorola Razr 50 Ultra. Ця модель отримала найбільший у галузі зовнішній дисплей.

Смартфон Моtorola Razr 50 Ultra містить головний складаний 6,9-дюймовий pOLED дисплей з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3000 ніт. Частота оновлення зображення становить 165 Гц. Зовнішній дисплей – найбільший у галузі – має pOLED панель діагоналлю 4 дюйми з роздільною здатністю 1272×1080 пікселів. Частота оновлення також становить 165 Гц, а пікова яскравість – 2400 ніт.

Пристрій отримав процесор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованого сховища UFS 4.0. Місткість батареї становить 4000 мАгод. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт, бездротова зарядка потужністю 15 Вт та реверсивна зарядка потужністю 5 Вт.

Головний 50-мегапіксельний модуль камери з OIS доповнений 50-мегапіксельним телефото модулем з 2-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера – 32-мегапіксельна. Корпус забезпечує захист від вологи та пилу за стандартом IP68.

Новинка працює на базі операційної системи Android 14 з фірмовим інтерфейсом Hello UI. Можливості камери розширено завдяки використанню функцій штучного інтелекту Moto AI. Смартфон пропонує доступ безпосередньо із зовнішнього дисплея до ШІ-чатботу Gemini, а також до Google Photos. Також розроблено новий набір циферблатів, а ще можна створити власну заставку.

Новий складаний смартфон Моtorola Razr 50 Ultra вже надійшов в продаж в Україні за рекомендованою ціною 49999 грн.

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Згодом також розпочнеться продаж доступнішої моделі Razr 50. Вона отримала 6,9-дюймовий головний pOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2640×1080 пікселів), частотою оновлення до 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3000 ніт. Зовнішній pOLED дисплей має діагональ 3,6 дюйма, роздільну здатність 1056×1066 пікселів, частоту оновлення до 90 Гц та пікову яскравість 1700 ніт.

Апарат містить процесор MediaTek Dimensity 7300X, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2. Новинку оснащено акумулятором місткістю 4200 мАгод. Заявлено підтримку дротової зарядки потужністю 30 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Основна камера на зовнішній стороні корпусу має головний 50-мегапіксельний модуль з OIS та 13-мегапіксельний надширококутний модуль з підтримкою макро. Фронтальна камера в круглому отворі основного дисплея – 32-мегапіксельна.

Модель Razr 50 в конфігурації 8+256 ГБ пам’яті надійде в продаж в Україні за рекомендованою ціною 36999 грн.