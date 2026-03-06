Honor 600 Lite

Honor розширила свою лінійку смартфонів й представила нову модель Honor 600 Lite. Це перший пристрій серії 600, яка невдовзі поповниться додатковими моделями.





Характеристики Honor 600 Lite

Смартфон Honor 600 Lite отримав 6,6-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує пікову локальну яскравість до 6500 ніт. У верхній частині дисплея розмістили виріз у формі “капсули”, де встановлена фронтальна камера з 16 Мп сенсором. Під екраном розмістився оптичний сканер відбитків пальців.

Новинка містить чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite. Його доповнюють 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю 256 ГБ. Пристрій комплектується батареєю місткістю 6520 мА·год. Вона підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт. Корпус поєднує алюмінієву рамку та скляну задню панель. Смартфон має захист від пилу й води за стандартом IP66. Пристрій працює під управлінням оболонки MagicOS 10 на базі Android 16.

Блок камер на задній панелі перекочував із моделі Honor 400 Lite. Основний сенсор має роздільну здатність 108 Мп, а допоміжний ультраширококутний модуль — 5 Мп. Окрему увагу приділили керуванню камерою: смартфон отримав спеціальну кнопку AI Camera. Вона дозволяє швидко запускати камеру, робити фото або відео та активувати функції візуального інтелекту.

Ціна

Новий смартфон Honor 600 Lite доступний у двох кольорах: Desert Gold і Velvet Grey. Апарат вже поступив у продаж у Малайзії за ціною близько $330 та у Словаччині — за €300. При цьому попередня лінійка Honor 500, яку компанія показала лише три місяці тому в Китаї, досі не з’явилася на глобальному ринку.





