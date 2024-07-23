Можливий кінокросовер Marvel та DC, «Дедпул і Росомаха» не буде останнім фільмом дуету, — Кевін Файгі

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Голова Marvel Studios Кевін Файгі висловив обережне зацікавлення найбільшим можливим супергеройським кросовером: Marvel vs DC. Зараз сприятливий час для цього — режисер «Вартових Галактики» Джеймс Ганн є співголовою DC Studios.

«Я час від часу думаю про це, як думав би про це будь-який фанат. Я не знаю, коли це станеться чи як це станеться. Але ми занадто довго говорили, щоб я сказав: «Ніколи! Ми ніколи не зможемо цього зробити». Ми ніколи не скажемо, що немає планів. Я бачив неофіційні знімки Супермена, які виглядають круто. Тож він зосереджується на цьому, а ми зосереджуємося на [«Дедпулі і Росомасі»]», — сказав Файгі Collider.

Мабуть, не варто очікувати найближчим часом співпраці Супермена і Бетмена з Багряною відьмою чи Фантастичною четвіркою, але принципово ідея цікавить керівника студії. DC і Marvel неодноразово перетиналися в коміксах, тож у зустрічі в кіно не має нічого неможливого.

А от на чию подальшу співпрацю слід розраховувати, так це на дует Г’ю Джекман та Раяна Рейнольдса. Кевін Файгі каже, що «Дедпул і Росомаха» може стати не останнім спільним проєктом персонажів:

«Це однозначно: «Давайте переживемо це». Але поки ми сидимо тут і розмовляємо, а фільм вийде за тиждень … Безсумнівно, було багато дискусій на тему: «Це було весело, то що нам робити далі?».

Нагадаємо, «Дедпул і Росомаха» вийде в українських кінотеатрах 25 липня.

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Джерело: Collider

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