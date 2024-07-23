Перші відгуки на фільм «Дедпул і Росомаха»: криваво-веселий «любовний лист Marvel до глядачів»

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Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман показали прем’єру свого фільму у Нью-Йорку в понеділок, а з нею з’явились перші реакції преси та глядачів. І вони надзвичайно позитивні, що можна вважати потужним камбеком для Marvel, яка торік стикнулася з шаленою критикою після провалів останньої «Людини-мурахи» та «Марвелів».

У відгуках журналісти називають фільм «любовним листом Marvel до глядачів» і «кроком у правильному напрямку», відзначаючи епічні камео у стрічці та масу якісного гумору у поєднанні зі сценами жорстокості. Ось кілька відгуків:

Девід Томпсон, Direct: «”Дедпул і Росомаха” одночасно “найстрашніший” і найсмішніший проєкт MCU, а Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман разом, як ікони, — це НЕЙМОВІРНО. Це не ідеальний, але захопливий кінотеатральний досвід і крок у правильному напрямку для Marvel».

Шон Таджипур, Nerdtropolis: «”Дедпул і Росомаха” змінює правила гри для MCU, оскільки це наймасштабніший, найсміливіший і найкрутіший фільм кіновсесвіту з часів “Війни нескінченності” та останніх “Месників”. Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман — це найкращий дует, якого ми всі чекали!».

Ерік Девіс, Fandango: «Так, камео та сюрпризи епічні, а гумор, екшен, залиті кров’ю бійки та удари неймовірні… але це повага та любов до персонажів, які перемагають».

У фільмі «Дедпул і Росомаха» Раян Рейнольдс з’являється втретє у ролі Вейда Вілсона, а Г’ю Джекман нарешті повертається як культовий персонаж Людей Ікс після «Логана» 2017 року.

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За прогнозами, «Дедпул і Росомаха» має стати величезним хітом для студії й очікується, що на момент дебюту, фільм збере $165 млн (найвищий старт для рейтингу R). В Україні фільм стартує у прокаті 25 липня.

Джерело: Variety, The Hollywood Reporter

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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