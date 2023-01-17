Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки вийде в прокат 2 березня 2023 року

Український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» повинен був вийти в прокат наприкінці грудня 2022 року. Але загарбницька масштабна війна, яку розв’язала росія проти України, вплинула на плани авторів.

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Разом з тим, попри війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року і готова влаштувати довгоочікувану прем’єру в усіх наразі діючих кінотеатрах України. Вона відбудеться 2 березня 2023 року. Для команди виходити з прем’єрою у кінопрокат воєнного часу — складне і ризикове рішення. Адже наразі через окупацію та руйнації кінотеатрів працює тільки 50% від усіх залів довоєнної країни. Після кінотеатрального прокату на глядачів очікує телевізійна та цифрова прем’єри «Мавки».

Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, яким опікується Universal Pictures Content Group. Далі — прем’єра відбудеться в усій Європі. Також «Мавка. Лісова пісня» вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки.

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«Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз», — говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».

Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad («Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»). Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Мультфільм створено студією Animagrad (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна). Кінотеатральну дистрибуцію проводить FILM.UA Distribution та Кіноманія.