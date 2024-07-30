«Ми в певному сенсі критична інфраструктура». Євген Дикий про роботу українських полярників в умовах війни

Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ), розповів про виклики утримання української станції в Антарктиді під час війни та важливість продовження наукових досліджень.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» продовжує свою роботу навіть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Євген Дикий розповів dev.ua про особливості функціонування станції, наукові дослідження та геополітичний аспект присутності України в Антарктиді.

«Призупинити наші дослідження на час війни значить “обнулити” 30 років попередніх інвестицій України. У цьому сенсі ми дійсно критична інфраструктура», — підкреслює Дикий, пояснюючи важливість продовження роботи станції навіть у складних умовах.

Станція «Академік Вернадський» є ключовим об’єктом для проведення українських антарктичних досліджень. Щороку туди вирушає експедиція з 12–14 фахівців, серед яких як науковці, так і спеціалісти із життєзабезпечення станції.

«Наша модель роботи є гібридною. Ми проводимо власні дослідження та забезпечуємо можливість роботи для науковців з інших установ України», — пояснює Дикий.

Фінансування НАНЦ у 2023 році склало приблизно $13 млн, що дає змогу підтримувати роботу станції та проводити дослідження. Ці кошти також покривають витрати на експлуатацію криголама «Ноосфера», який забезпечує логістичну підтримку експедицій.

Одним із важливих напрямів досліджень є вивчення популяції пінгвінів. «На вивчення пінгвінів ми витрачаємо лише $4000 на рік, але ці дослідження дуже важливі», — зазначає Дикий.

Науковці використовують камери спостереження для підрахунку кількості пінгвінів, їхніх яєць і пташенят. Ці дані допомагають оцінити стан запасів антарктичного крилю — основного джерела живлення пінгвінів.

Українські дослідники також фіксують швидкі кліматичні зміни в регіоні.

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«За чверть століття, що станція належить Україні, середня річна температура в регіоні зросла на 4 градуси», — підкреслює Дикий.

Присутність України в Антарктиді має і геополітичний аспект. росія має 12 станцій на континенті, хоча лише половина з них працює.

«Для росіян Антарктида — це виключно геополітика, а наука існує для прикриття», — зауважує Дикий. Він додає: «росіяни поставили в Антарктиді станції зв’язку системи ГЛОНАСС. Формально це цивільний об’єкт. Але ми знаємо, що вони використовують ГЛОНАСС, зокрема, і для наведення ракет. Тому, на жаль, не буде перебільшенням сказати, що росіяни навіть Антарктиду використовують, щоб потім їхні ракети прилітали до „Охматдиту”».

Попри виклики війни, українські полярники продовжують свою важливу роботу. Деякі з них після повернення з експедиції йдуть на фронт захищати Україну. «Ми називаємо їх “бойовими пінгвінами” і всіляко підтримуємо», — додає директор НАНЦ.