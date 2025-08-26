Новини Крипто 26.08.2025 comment views icon

На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах

Тетяна Нечет

На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах

Запаси біткоїнів Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) виявились настільки великими, що ця держава наступає на п’яти Бутану і посіла четверте місце серед країн, які володіють найбільшою кількістю BTC.

Аналітикам платформи Arkham вдалось ідентифікувати адреси, на яких зберігаються біткоїни. Загалом там зберігається монет на суму $700 млн. Ці активи походять від операцій з майнінгу біткоїна, які здійснює Citadel — публічна майнінгова компанія, контрольний пакет якої належить UAE Royal Group.

На відміну від США та Великобританії, запаси ОАЕ походять не від конфіскації активів поліцією, а від майнінгових операцій з Citadel Mining. На сьогодні вони видобули приблизно 9,300 BTC і все ще тримають щонайменше приблизно 6,300 BTC.

Citadel Mining на 85% належить компанії 2pointzero, яка на 100% належить IHC. IHC, або International Holding Company, — це велика мультисекторна холдингова компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів з портфелем понад 1,300 дочірніх компаній у сферах фінансів, охорони здоров’я, нерухомості, технологій та інших секторах. Це найціннісша публічна холдингова компанія на Близькому Сході, яка в кінцевому підсумку контролюється Royal Group — конгломератом, що належить шейху Тахнуну бін Заєду Аль Нах’яну.

IHC приблизно на 61% належить UAE Royal Group. Спільно з Phoenix Group (публічною майнінговою компанією з ОАЕ) та урядовою IHC, Citadel побудувала біткоїн-майнінгову установку площею 80 тис. квадратних метрів на острові Аль Рім в Абу-Дабі у 2022 році.

Phoenix Group також тримає $3.2 млн у BTC.

Джерело: Arkham

