На інтерактивній карті Криму можна побачити розташування 223 військових об’єктів російських окупантів

Журналісти ресурсу «Крим.Реалії» виявили 223 наявних військових об’єктів збройних сил рф в окупованому Криму. Вони систематизували цю інформацію та створили інтерактивну карту, на якій відображено розташування кожного такого військового об’єкта.

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Всі об’єкти окупаційних військ згруповані в 10 категорій:

ППО та ракетні війська

Авіабази та аеродроми

Склади зброї, боєприпасів та техніки

Склади палива

Полігони

Об’єкти ЧФ рф

Прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи окупаційних військ рф

Об’єкти військ РХБЗ

Радіотехнічні станції та зв’язок

Військові об’єкти з невідомим призначенням

Для кожного об’єкта доступна геолокація, переглянути розташування можна на картах. Також відвідувачам ресурсу доступні супутникові знімки Planet Labs. Завдяки інтерактивній карті можна побачити, наскільки суттєво окупанти загадили своєю присутністю мілітаризували Крим, якій раніше був місцем відпочинку та оздоровлення.

Переглянути карту можна за наступним посиланням.