Новини Кіно 31.08.2023 о 15:04

На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

31 серпня на Netflix дебютував серіал ONE PIECE – кіноадаптація однойменної манги Ейтіро Оди про пригоди молодого пірата Манкі Д. Луффі та його команди.

Серіал складається з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), в яких молоді пірати із суперздібностями шукатимуть загадковий скарб ONE PIECE. В головних ролях –  Іньякі Годой («‎Хто вбив Сару?»), Макеню («‎Смертельний поцілунок»), Емілі Радд («‎Вулиця страху»), Джейкоб Ромеро Гібсон («‎Всім встати») і Таз Скайлар («‎Точка кипіння»).

На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

Телеадаптацією займалася студія Tomorrow, яка у 2021 році випустила рейтинговий серіал «‎Ковбой Бібоп». Сам Ейтіро Ода виступив як виконавчий продюсер.

  • Фантастично-пригодницька франшиза ONE PIECE – творіння японського письменника та ілюстратора Ейітіро Оди. Задумана як серіал про піратські пригоди манга дебютувала в липні 1997 року в журналі-антології Weekly Shōnen Jump – перші чотири розділи одразу стали хітом і зрештою були зібрані та випущені в грудні 1997 року. З того часу зібрано понад 105 томів оповідань ONE PIECE, написаних та проілюстрованих Одою.
  • У 1999 році компанія Toei Animation створила 2D мультсеріал ONE PIECE із 20 сезонами з понад 1000 епізодами пригод за участю Луффі та величезної групи персонажів. Для геймерів Bandai створив 40 різних тематичних назв відеоігор у всьому світі, а персонажі ONE PIECE окремо з’являлися у відеоіграх Shōnen Jump.
Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Трохи про Forza Horizon 5
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

блогер

Блоги
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

блогер

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати