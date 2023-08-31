На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

31 серпня на Netflix дебютував серіал ONE PIECE – кіноадаптація однойменної манги Ейтіро Оди про пригоди молодого пірата Манкі Д. Луффі та його команди.

Серіал складається з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), в яких молоді пірати із суперздібностями шукатимуть загадковий скарб ONE PIECE. В головних ролях – Іньякі Годой («‎Хто вбив Сару?»), Макеню («‎Смертельний поцілунок»), Емілі Радд («‎Вулиця страху»), Джейкоб Ромеро Гібсон («‎Всім встати») і Таз Скайлар («‎Точка кипіння»).

Телеадаптацією займалася студія Tomorrow, яка у 2021 році випустила рейтинговий серіал «‎Ковбой Бібоп». Сам Ейтіро Ода виступив як виконавчий продюсер.