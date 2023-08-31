На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

31 серпня на Netflix дебютував серіал ONE PIECE – кіноадаптація однойменної манги Ейтіро Оди про пригоди молодого пірата Манкі Д. Луффі та його команди.
Серіал складається з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), в яких молоді пірати із суперздібностями шукатимуть загадковий скарб ONE PIECE. В головних ролях – Іньякі Годой («Хто вбив Сару?»), Макеню («Смертельний поцілунок»), Емілі Радд («Вулиця страху»), Джейкоб Ромеро Гібсон («Всім встати») і Таз Скайлар («Точка кипіння»).
Телеадаптацією займалася студія Tomorrow, яка у 2021 році випустила рейтинговий серіал «Ковбой Бібоп». Сам Ейтіро Ода виступив як виконавчий продюсер.
- Фантастично-пригодницька франшиза ONE PIECE – творіння японського письменника та ілюстратора Ейітіро Оди. Задумана як серіал про піратські пригоди манга дебютувала в липні 1997 року в журналі-антології Weekly Shōnen Jump – перші чотири розділи одразу стали хітом і зрештою були зібрані та випущені в грудні 1997 року. З того часу зібрано понад 105 томів оповідань ONE PIECE, написаних та проілюстрованих Одою.
- У 1999 році компанія Toei Animation створила 2D мультсеріал ONE PIECE із 20 сезонами з понад 1000 епізодами пригод за участю Луффі та величезної групи персонажів. Для геймерів Bandai створив 40 різних тематичних назв відеоігор у всьому світі, а персонажі ONE PIECE окремо з’являлися у відеоіграх Shōnen Jump.