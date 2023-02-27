На порталі «Дія» тепер можна подати заяву на реєстрацію шлюбу

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск нової онлайн послуги для користувачів. Відтепер відпала необхідність особисто звертатись у відділ ДРАЦС, щоб подати заяву на реєстрацію шлюбу. На порталі «Дія» тепер можна подати відповідну заяву, а також обрати місце, час, формат, проведення церемонії. Нагадаємо, з листопаду минулого року ця послуга перебувала на етапі бета-тесту.

Щоб подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн, необхідно виконати наступні кроки:

Авторизуватися на порталі «Дія» та перейти у розділ «Сім’я»; Обрати послугу «Заява про шлюб»; Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації; Сплатити адміністративний збір; Підписати заяву електронним підписом; Партнер також повинен авторизуватись у своєму кабінеті на порталі, перейти на заяву за посиланням з пошти та підписати її власним електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле користувачу відповідь на пошту, в якій надасть деталі щодо проведення церемонії.

Як зазначають в Мінцифри, процес подання заяви онлайн триває менше ніж 15 хвилин. А парі надалі лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.

Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.