Новини Софт 19.12.2025 comment views icon

Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Depositphotos

Apple призначила себе “колектором боргів” в оновленій ліцензійній угоді для розробників: тепер компанія може компенсувати неоплачені комісійні та інші збори шляхом вирахування суми з внутрішньоігрових покупок.

Оновлена ліцензійна угода App Store була опублікована в середу і поширюється виключно на регіони, в яких місцеве законодавство дозволяє розробникам підключатися до зовнішніх платіжних систем. В цьому випадку вони мають звітувати Apple про будь-які платежі, аби сплатити їй необхідні комісії та збори. Якщо ж компанія вирішить, що розробник “занизив” доходи, то зможе стягнути з нього “правильну”, на її думку, комісію.

Зміни можуть вплинути на розробників на ринках ЄС, США та — з недавнього часу на Японію. Примітно, що американці й досі оскаржують комісію Apple за зовнішні платіжні системи. Федеральний апеляційний суд на початку грудня постановив, що компанія має право стягувати певну комісію, але меншу від стандартних 27%. 

В угоді зазначається, що відшкодувати кошти Apple може з покупок в застосунках, які включають придбання цифрових товарів чи послуг, підписки або одноразові платежі за платні програми. Крім того, компанія стверджує, що може стягувати ці гроші “в будь-який час” та “періодично”, а це означає, що розробники можуть зіткнутися з неочікуваними вирахуваннями на своїх рахунках. Єдине, чого уникає угода — те, як саме Apple визначатиме, чи їй заборгували гроші.

Платежі розробників змінюються час від часу, є обмеженими та включають комісії, збори та податки. Серед них зокрема: фіксована плата за основні технології (CTF) у ЄС, яку в січні 2026 року замінять на Core Technology Commission (CTC), яка має дещо складнішу процентну оплату. Її якраз таки стягуватимуть з програм, які використовують зовнішні способи оплати або розповсюджуються за альтернативними бізнес-умовами компанії для ЄС.

Оновлена ​​угода з розробниками також надає Apple право стягувати несплачені суми з будь-яких “афілійованих осіб, материнських компаній або дочірніх компаній”, пов’язаних з обліковим записом, що заборгував гроші. На практиці це означає, що Apple може стягувати борги з інших програм розробників або з програм, опублікованих материнською компанією.

Вищезгадані зміни детально описані в Додатках 2 та 3, розділ 3.4. Однак є й інші оновлення, які серед іншого стосується введення розділів, присвячених технології перевірки віку, новим умовам для програм iOS у Японії та іншим вимогам.

Цікаво, що Apple також визначила вимоги до голосових помічників (таких як ШІ-чатботи), які активуються бічною кнопкою на iPhone, і забороняє записи, зроблені без відома користувача — включно з аудіо, відео та записами екрана, які розробники часто використовують для пошуку помилок під час навігації в програмах.

Джерело: TechCrunch

