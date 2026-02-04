На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год

Incat

На річці Дервент на території острівного австралійського штату Тасманія проходить випробування найбільший у світі електричний корабель Hull 096 компанії Incat.





130-метровий корабель працює виключно на електричній силовій установці, не видаючи ані гуркоту двигуна, ані вихлопних газів. Знадобилось багато років та численні внесення змін у конструкцію, перш ніж найбільше у світі судно з електричними акумуляторами було спущене на воду. Спочатку планувалось, що Hull 096 працюватиме на скрапленому природному газі (СПГ) у складі південноамериканського оператора круїзних суден Buquebus. Однак розвиток проєкту змусив вносити радикальні зміни у конструкцію.

Цьому сприяла цінова нестабільність на енергоринку, здешевшання електричних акумуляторів та покращення можливостей заряджання. У 2023 році Incat та Buquebus дійшли згоди, що корабель має бути електричним. Голова ради директорів Incat Роберт Кліффорд називає цей крок не поступовим, а цілеспрямованим стрибком до того, якими можуть бути великі комерційні судна у майбутньому.





Вперше Hull 096 спустили на воду у травні минулого року. Він несе на собі акумулятори загальною вагою у 250 тонн та місткістю понад 40 МВт·год. Енергія подається на 8 електричних водометів, що рухають судно. Корабель розрахований на перевезення до 2 100 пасажирів та понад 220 транспортних засобів. Безпосередні випробування почались у грудні минулого року.

Наразі фахівці перевіряють реакцію електродвигуна, маневровість, системи керування та різноманітні бортові системи на взаємодію в реальних умовах. Надалі на судно очікують ходові випробування, а вже потім перша подорож до Південної Америки. Якщо випробування пройдуть за планом, Hull 096 може змінити уявлення про те, як виглядатимуть кораблі майбутнього.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ми писали, що інженери MIT розробили 1-мегаватний електродвигун, який дозволить збільшити розміри та потужність електролітаків. Минулого року у Франції відкрилась перша у світі ділянка автомагістралі, яка заряджає електромобілі.

Джерело: New Atlas; Incat