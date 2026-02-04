На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год

На річці Дервент на території острівного австралійського штату Тасманія проходить випробування найбільший у світі електричний корабель Hull 096 компанії Incat.
130-метровий корабель працює виключно на електричній силовій установці, не видаючи ані гуркоту двигуна, ані вихлопних газів. Знадобилось багато років та численні внесення змін у конструкцію, перш ніж найбільше у світі судно з електричними акумуляторами було спущене на воду. Спочатку планувалось, що Hull 096 працюватиме на скрапленому природному газі (СПГ) у складі південноамериканського оператора круїзних суден Buquebus. Однак розвиток проєкту змусив вносити радикальні зміни у конструкцію.
Цьому сприяла цінова нестабільність на енергоринку, здешевшання електричних акумуляторів та покращення можливостей заряджання. У 2023 році Incat та Buquebus дійшли згоди, що корабель має бути електричним. Голова ради директорів Incat Роберт Кліффорд називає цей крок не поступовим, а цілеспрямованим стрибком до того, якими можуть бути великі комерційні судна у майбутньому.
Вперше Hull 096 спустили на воду у травні минулого року. Він несе на собі акумулятори загальною вагою у 250 тонн та місткістю понад 40 МВт·год. Енергія подається на 8 електричних водометів, що рухають судно. Корабель розрахований на перевезення до 2 100 пасажирів та понад 220 транспортних засобів. Безпосередні випробування почались у грудні минулого року.
Наразі фахівці перевіряють реакцію електродвигуна, маневровість, системи керування та різноманітні бортові системи на взаємодію в реальних умовах. Надалі на судно очікують ходові випробування, а вже потім перша подорож до Південної Америки. Якщо випробування пройдуть за планом, Hull 096 може змінити уявлення про те, як виглядатимуть кораблі майбутнього.
Ми писали, що інженери MIT розробили 1-мегаватний електродвигун, який дозволить збільшити розміри та потужність електролітаків. Минулого року у Франції відкрилась перша у світі ділянка автомагістралі, яка заряджає електромобілі.
