Найбільші майнери Bitcoin у США внаслідок недавнього обвалу криптовалют втратили понад $1 млрд і змушені продавати раніше накопичені активи

Три компанії, що публічно торгуються, з видобутку біткойнів у США сукупно втратили понад $1 млрд за підсумками другого кварталу 2022 року. Це стало наслідком обвалу цін на криптовалюту.

Зокрема чисті збитки компанії Core Scientific Inc. становили $862 млн, Marathon Digital Holdings Inc. – $192 млн, Riot Blockchain Inc. – $366 млн. Інші великі майнери, такі як Bitfarms Ltd. та Greenidge Generation Holdings Inc. також були змушені зменшити свої активи після майже 60-відсоткового падіння ціни Bitcoin протягом кварталу.

У другому кварталі майнерам довелося відмовитися від політики зберігання біткойнів та продавати монети, оскільки вони були змушені виплачувати борги та покривати операційні витрати. Таку ж тактику поведінки їм доводиться використати й у третьому кварталі.

«Майнери, що публічно торгуються, як і раніше скидають свої активи в біткойнах з більшою швидкістю, ніж виробляють їх», — написав аналітик Arcane Crypto Джаранд Меллеруд. «У липні публічні майнери продали 6200 монет, що зробило липень другим за величиною місяцем продажів BTC у 2022 році».

За словами Меллеруда, найбільші публічні майнери продали у червні 14600 монет, а видобули лише 3900 монет. Добутих монет не вистачає задля забезпечення діяльності, тому доводиться продавати накопичені раніше активи. Core Scientific продала майже 80% своїх монет для покриття операційних витрат та фінансування розширення у червні. У тому ж місяці Bitfarms продала майже половину своїх активів, щоб виплатити кредит у розмірі $100 млн. Також майнерам доводиться брати нові кредити та продавати обладнання, щоб залишатися на плаву.

Збитки фіксують не лише майнери, а й криптобіржі. Так, минулого кварталу найбільша криптобіржа США Coinbase Global Inc. отримала чистий збиток у сумі $1,1 млрд, а MicroStrategy Inc. – $1 млрд.

Джерело: bloomberg