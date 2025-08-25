Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"

Borderlands 4 / Gearbox

Бос Gearbox Ренді Пітчфорд вважає, що обладнання нарешті дійшло до точки, коли відповідає Borderlands 4. На його думку, настав день, коли технології “наздогнали амбіції гри”.

Пітчфорд каже, що студія давно мріяла зробити шутер по-справжньому відкритим і масштабним, але раніше технічні обмеження змушували йти на компроміси. Наприклад, в Borderlands фактично доводилося “зшивати” великі світи за допомогою екранів завантаження, щоб вони виглядали масштабними. Хоча команда прагнула до відкритого світу.

“Ми завжди створювали Borderlands з таким настроєм, що це має бути широкий, відкритий досвід. Але насправді нам доводилося поєднувати і пов’язувати їх завантаженням, щоб світ був достатньо великим для наших амбіцій”, — каже бос Gearbox.

Він нагадав, що перша частина вийшла ще у 2009 році, і відтоді жанр лутер-шутера змінився кардинально. Хоча грі інколи дорікали за “туалетний гумор”, це не стосується технічної частини.

“У Borderlands 4 все безшовно. Завантаження зникли, і світ тепер набагато ширший і відкритіший, ніж будь-коли раніше”, — сказав він.

Окремо він торкнувся теми мобільності. Завдяки сучасному обладнанню розробники змогли додати подвійний стрибок, що дозволить шукати предмети в неочікуваних і важкодоступних місцях. Ще можна буде викликати персональний транспортний засіб без очікувань чи завантажень і долати великі відстані в режимі реального часу.

Пітчфорд підкреслив, що всі ці зміни стали можливими тільки завдяки технологіям 2025 року. За його словами, саме зараз настав момент, коли техніка відповідає задумам Gearbox, а амбіції студії можна реалізувати без обмежень. Або нас намагаються переконати, що гра все-таки вартує $70 (дякуємо, що після скандалу не $80).

Реліз Borderlands 4 запланований на 12 вересня 2025 року для PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Пізніше цього ж року гра з’явиться і на Nintendo Switch 2. Вона також буде доступна на хмарному сервісі NVIDIA GeForce NOW.

Джерело: Games Radar