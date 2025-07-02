Фани проти Залізяки! Творці Borderlands 4 додали функцію, яку гравці просили понад 10 років

Залізяка (Claptrap) з серії Borderlands / 2K Games

Розробники Borderlands 4 офіційно заявили, що покладають край надокучливому персонажу — гравці тепер зможуть ігнорувати Залізяку.

Залізяка (Claptrap) — один із найвідоміших персонажів серії. Робота-компаньйона пам’ятають фанати ще з першої серії його характерним голосом і навʼязливою манерою спілкування. У Borderlands: The Pre-Sequel за нього взагалі можна було пограти. Але попри симпатії частини фанбази, він дратував решту — через свій гумор, повторюваність і гіперактивну подачу.

І ось за десять років фанати змогли добитися того, щоб Залізяка нарешті помовчала. Розробники Borderlands 4 підтвердили опцію, яка дозволяє змінювати гучність голосу робота від стандартного рівня до повного вимкнення. Як показав стрімер і партнер 2K Chadly, у меню звуку зʼявився окремий повзунок «Claptrap Volume». Пізніше наративний режисер Сем Вінклер підтвердив, що це не жарт, хоча насправді дуже сильно хотів затролити гравців.

«Я пропонував, щоб можна було встановити його гучність від 0% до 200%, але, здається, керівництво сказало “ні”», — написав режисер наративу Borderlands 4 Сем Вінклер.

Це не єдина деталь, яка стала відома останніми тижнями. У новому трейлері Borderlands 4 показали регіон Пустощі — арено-подібну територію з піском, руїнами і вертикальними рівнями. У цьому середовищі, судячи з кадрів, буде багато ближнього бою, перестрілок і боротьби з бандами. Також очікується, що саме в Пустощах буде один із босів гри — Інцептус.

Креативний директор Грем Тіммінс підтвердив ще одну фічу — фоторежим. Його не буде в грі на старті, але додадуть після релізу. За словами Тіммінса, студія зосередилася на базовій якості ігрового процесу, а візуальні опції вирішили відкласти.

Borderlands 4 — це новий кооперативний лутер-шутер із чотирма новими шукачами сховищ, купою варіацій зброї, босами, вертикальними рівнями та підтримкою Switch 2. Але найбільш вражає ціна за повне видання з усіма бонусами — понад ₴5500. Хоча проста цифрова версія дешевше, попри суперечливу заяву одного з творців. Реліз заплановано на 12 вересня, гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series X/S та новій консолі Nintendo.

Джерело: IGN