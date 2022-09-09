NASA та Boeing повторно спробують запустити ракети SLS з місією Artemis 1 до Місяця вже наприкінці цього місяця

Після неодноразових затримок агентство NASA назвало нові орієнтовні дати запуску місії Artemis I. Старт може відбутися 23 чи 27 вересня. Щоб будь-яка з цих дат стала можливою, потрібно зробити ще багато роботи. Так необхідно завершити ремонт паливної системи ракети, отримати дозвіл від Космічних сил і уникнути конфліктів з іншими місіями в космічному розкладі.

У рамках місії Artemis I має відбутися перший повноцінний запуск ракети Space Launch System (SLS), яка відправить космічний корабель Orion на орбіту далеко за межі Місяця. Це буде місія без екіпажу. Вона стане тестом для наступних місій, які вперше за десятиліття відправлять астронавтів на Місяць.

Запуск ракети SLS із космічним кораблем Orion мав відбутися 29 серпня. Але місії завадила проблема з витоком водню в одному з двигунів основного ступеня ракети та погода, яка почала стрімко погіршуватися. В результаті за сорок хвилин до відкриття вікна таймер зворотного відліку було зупинено та запуск перенесли на 3 вересня. Але й цього дня дати старт місії Artemis I не вдалося через витік водню у заправному з’єднанні.

Після цього в NASA вирішили провести ремонт, залишивши ракету на стартовому майданчику. Перевірити ефективність ремонту заплановано 17 вересня за допомогою ключового кріогенного тесту. Якщо все буде гаразд, 23 вересня відкриється перше вікно запуску.

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При цьому NASA не може постійно відкладати старт місії Artemis I, оскільки свої обмеження накладає система припинення польоту, вбудована в ракету. Вона дає змогу знищити ракету, якщо щось піде не так. Це незалежна система із власними батареями. Після її активації NASA має лише обмежений період часу на запуск ракети. Система припинення польоту може обслуговуватись лише всередині будівлі вертикального складання. Таким чином, якщо через погодні умови або з інших причин запуск SLS не відбудеться у заплановане вікно, ракету знову доведеться відправити до складального цеху для проведення робіт з обслуговування системи припинення польоту. NASA вже продовжило термін експлуатації батарей системи, і тепер агенції потрібно пройти ще одну сертифікацію. Космічні сили повинні оцінити придатність системи та вирішити, чи може система припинення польотів безпечно експлуатуватися або ж потрібно відправляти ракету в цех для обслуговування системи.

Дати 23 або 27 вересня розглядаються, щоб не перетинатися з місією NASA Double Asteroid Redirection Test (DART), запланованою на 26 вересня. Якщо в ці дати агентство не зможе запустити ракету Space Launch System, то місію доведеться переносити ближче до кінця жовтня. На терміни вплине пілотована місія до МКС, запланована на початок жовтня, та необхідність повернути ракету до цеху для обслуговування системи припинення польоту.

Джерело: The Verge