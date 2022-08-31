NASA повторно спробує запустити SLS у рамках місячної місії Artemis 3 вересня

Американська космічна агенція знову спробує запустити масивну місячну ракету 3 вересня, через п’ять днів після скасування першої спроби. Офіційні особи агенції підтвердили нову дату на брифінгу для преси у вівторок. Команди знову зустрінуться 1 вересня для оцінки ситуації.

Перший запуск нової ракети у понеділок було відкладено через проблему з одним із її двигунів та несправність вентиляційного клапана бака на основній ракеті. Проблеми пов’язані з показаннями температури на третьому з чотирьох двигунів основний ракети. Несправний датчик показав, що температура двигуна була недостатньо низькою, але наступні випробування підтвердили, що необхідний ступінь охолодження все ж таки булв досягнутий.

Для виправлення ситуації буде проведено роботи з заміни датчика на стартовому майданчику та скориговано процедуру запуску.

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Місія Artemis стане першим великим польотом у рамках амбітного плану NASA щодо відправлення першої жінки та першої кольорової людини на поверхню Місяця вже у 2025 році.

Нинішній запуск має на меті випробування базової ракети Space Launch System, виготовленої компанією Boeing, та нової капсули для екіпажу під назвою Orion, розробленої Lockheed Martin та розрахованої на тривалий політ.

В результаті вдалого запуску SLS відправить Orion без екіпажу у багатотижневу місію разом з безліччю корисного навантаження та датчиків для відстеження подорожі.

Капсула вийде на місячну орбіту та увійде до глибокого космосу, а потім повернеться на Землю і приземлиться в Тихому океані неподалік Сан-Дієго. NASA планує провести стрес-тестування систем перед запуском місій з екіпажем.

У NASA не виключають повторного скасування старту – у такому разі наступну спробу можна буде зробити вже через 48 годин.

Джерело: NASA, Bloomberg