Трансляція першого запуску SLS з місією NASA Artemis 1 до Місяця [Початок о 19:15]

Увечері 3 вересня NASA та Boeing мають намір здійснити чергову (другу) спробу запуску надважкої РН Space Launch System (SLS) з місією Artemis 1 — космічний корабель Orion має здійснити безпілотний обліт Місяця та повернутися на Землю. Минулого разу (29 серпня) стартувати місії завадила проблема з витоком водню в одному з двигунів основного ступеня ракети та погода, яка почала стрімко погіршуватися (за сорок хвилин до відкриття вікна таймер зворотного відліку зупинили).

Learn more about the #Artemis I mission – including the updated mission timeline – with the Artemis Press Kit: https://t.co/N8EsAWnODF

Get a mission overview, learn what the weather criteria for a launch is, and more! pic.twitter.com/SkVz18iz5o

— NASA_SLS (@NASA_SLS) September 2, 2022