Трансляція першого запуску SLS з місією NASA Artemis 1 до Місяця [Початок о 19:15]

Увечері 3 вересня NASA та Boeing мають намір здійснити чергову (другу) спробу запуску надважкої РН Space Launch System (SLS) з місією Artemis 1 — космічний корабель Orion має здійснити безпілотний обліт Місяця та повернутися на Землю. Минулого разу (29 серпня) стартувати місії завадила проблема з витоком водню в одному з двигунів основного ступеня ракети та погода, яка почала стрімко погіршуватися (за сорок хвилин до відкриття вікна таймер зворотного відліку зупинили).

Learn more about the #Artemis I mission – including the updated mission timeline – with the Artemis Press Kit: https://t.co/N8EsAWnODF Get a mission overview, learn what the weather criteria for a launch is, and more! pic.twitter.com/SkVz18iz5o — NASA_SLS (@NASA_SLS) September 2, 2022

Саме SLS у майбутньому має повернути американців на Місяць та допомогти людству дістатися Марсу орієнтовно у 2030-х роках. Сьогоднішня випробувальна місія Artemis 1 — передбачає виведення космічного корабля Orion без екіпажу на орбіту та його подальшу подорож навколо Місяця з поверненням на Землю. Ракета SLS з кораблем Orion стартуватимуть зі стартового комплексу LC-39B космічного центру імені Кеннеді, що на острові Меррітт у Флориді, звідки 53 роки тому стартував «Аполлон-10». І, звісно ж, планується пряма трансляція цієї історичної події

Спостерігаємо за першим запуском SLS наживо

Двогодинне стартове вікно відкриється о 21:17 за київським часом. Офіційний прогноз погоди для можливості наразі передбачає 60-відсоткову ймовірність сприятливих умов для запуску. Як і минулого разу, метеодані постійно оновлюватимуться, так що все ще може змінитися як на кращу, так і на гіршу сторону.

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NASA транслює подію наживо на офіційному сайті, каналі YouTube та застосунку NASA — стрім почнеться о 19:15 за київським часом. Як і минулого разу, можна поспостерігати за підготовчими етапами, зокрема заправкою основного та верхнього ступенів ракети кріогенними компонентами палива. Також плануються неофіційні трансляції від космічних ентузіастів — той же NASASpaceflight чи український Alpha Centauri (вікна трансляції на YouTube нижче). За оновленнями також можна стежити в соцмережах — в офіційних аккаунтах NASA SLS, ULA та Boeing в Twitter — 1, 2 та 3.

Офіційна трансляція NASA

Неофіційна трансляція NASASpaceflight

Неофіційна трансляція Alpha Centauri

Artemis 1 — перший тестовий політ корабля «Оріон» (стара назва місії Orion EM-1) з використанням ракети SLS. Це демонстраційний політ із виходом на навколомісячну орбіту та поверненням на Землю для перевірки працездатності корабля, який проходитиме без екіпажу. За планом, корабель Orion має провести у космосі три тижні, включно з трьома днями на ретроградній місячній орбіті. Загальна тривалість місії — 42 дні. Вона завершиться приводненням корабля біля узбережжя Флориди. Якщо все піде за планом, то вже 11 жовтня Orion повернеться на Землю.

Докладніше про програму «Артеміда» та деталі першого польоту читайте у нашому попередньому матеріалі.