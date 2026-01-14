Новини Наука та космос 14.01.2026 comment views icon

Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Depositphotos

Китай першим у світі представив інструмент, який дозволяє точно вимірювати та порівнювати час на Місяці й Землі. Це виправляє давню проблему того, що годинники на Місяці йдуть швидше, ніж на Землі.

Розробку назвали LTE440 — скорочено від Lunar Time Ephemeris. Програмне забезпечення для місячного хронометражу потрібне для навігації, посадок і майбутніх місій. Технологія усуне різницю в близько 56 мікросекунд на добу, яка існує через слабшу гравітацію. Це наслідок загальної теорії відносності Ейнштейна: спершу ефект непомітний, але з часом він накопичується й ускладнює точну навігацію та синхронізацію.

На розв’язані проблеми зосередилася команда з обсерваторії Фіолетової гори в Нанкіні. Дослідники розробили модель, яка враховує слабшу гравітацію Місяця і його рух у космосі для подальшої синхронізації з годинниками, які працюють на Землі. За підрахунками дослідників, метод лишається точним до кількох десятків наносекунд навіть з інтервалом до 1000 років.

Модель вже інтегрована у готове ПЗ. Воно дає змогу порівнювати місячний і земний час одним кроком, без ручних та складних обчислень. Команда наголошує, що їхня мета — перетворити місячний час на практичний інструмент, адже кількість місій на Місяць постійно зростає.

Астроном і історик космосу з Гарварду Джонатан Макдауелл пояснює, що навіть відхилення з мікросекундами швидко накопичуються й можуть впливати на роботу навігаційних систем. Ефект особливо відчувається, коли розрахунки ведуться на хвилини вперед.

“Якщо ви хочете використовувати еквівалент GPS на Місяці — а ми, ймовірно, захочемо це зробити вже за кілька років, особливо для точних місць посадки, доведеться якось із цим впоратися”, — сказав він.

За його словами, схожі дослідження проводили у США. Однак йому невідомо про настільки доступний американський інструмент по типу того, що розробив Китай.

“Це показує, що Китай серйозно ставиться до Місяця та доволі відкрито ділиться своїми напрацюваннями”, — наголосив він.

Раніше різниця між місячним і земним часом не мала великого значення, оскільки місії на Місяць були поодинокими. Інженери користувалися земним часом і вручну робили поправки для кожного запуску. Але зі зростанням кількості апаратів і майбутньою присутністю людей такий спосіб стає надто складним і незручним.

Спецпроєкти
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Тому у 2024 році Міжнародний астрономічний союз ухвалив систему, яка передбачає власний часовий стандарт для Місяця. Тож Китай вирішив перетворити цю ідею на робочий інструмент для інженерів.

Джерело: SCMP 

Популярні новини

arrow left
arrow right
ЗМІ: NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX
Аварія на Байконурі позбавила росіян запусків у космос — вперше з 1961 року
10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
Ніякого монтажу на орбіті: ця орбітальна станція розгортається за один запуск
Пояснює фізик: що станеться, якщо маленька чорна діра "вріжеться" в людину?
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Безпритульні коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів: збитки вимірюються мільйонами
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
NASA вперше записала звук 55 блискавок на Марсі: не такі, як земні
Невідомі викрали з ESA дані про атмосферу іншопланетних світів
NASA повертає астронавтів з МКС через таємничу медичну проблему
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
Поглинення, а не зникнення: неандертальці ніколи не вимирали, згідно з дослідженням
Подивіться вгору: 10 найкращих знімків з космосу за 2025 рік
Blue Origin вперше повернула прискорювач ракети New Glenn на Землю після старту міжпланетної місії
Сонячний спалах вимкнув радіозв'язок по всій Австралії
Китайська CXMT представила власні DDR5 та LPDDR5X у часи дефіциту пам'яті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати