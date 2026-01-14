Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці

Depositphotos

Китай першим у світі представив інструмент, який дозволяє точно вимірювати та порівнювати час на Місяці й Землі. Це виправляє давню проблему того, що годинники на Місяці йдуть швидше, ніж на Землі.

Розробку назвали LTE440 — скорочено від Lunar Time Ephemeris. Програмне забезпечення для місячного хронометражу потрібне для навігації, посадок і майбутніх місій. Технологія усуне різницю в близько 56 мікросекунд на добу, яка існує через слабшу гравітацію. Це наслідок загальної теорії відносності Ейнштейна: спершу ефект непомітний, але з часом він накопичується й ускладнює точну навігацію та синхронізацію.

На розв’язані проблеми зосередилася команда з обсерваторії Фіолетової гори в Нанкіні. Дослідники розробили модель, яка враховує слабшу гравітацію Місяця і його рух у космосі для подальшої синхронізації з годинниками, які працюють на Землі. За підрахунками дослідників, метод лишається точним до кількох десятків наносекунд навіть з інтервалом до 1000 років.

Модель вже інтегрована у готове ПЗ. Воно дає змогу порівнювати місячний і земний час одним кроком, без ручних та складних обчислень. Команда наголошує, що їхня мета — перетворити місячний час на практичний інструмент, адже кількість місій на Місяць постійно зростає.

Астроном і історик космосу з Гарварду Джонатан Макдауелл пояснює, що навіть відхилення з мікросекундами швидко накопичуються й можуть впливати на роботу навігаційних систем. Ефект особливо відчувається, коли розрахунки ведуться на хвилини вперед.

“Якщо ви хочете використовувати еквівалент GPS на Місяці — а ми, ймовірно, захочемо це зробити вже за кілька років, особливо для точних місць посадки, доведеться якось із цим впоратися”, — сказав він.

За його словами, схожі дослідження проводили у США. Однак йому невідомо про настільки доступний американський інструмент по типу того, що розробив Китай.

“Це показує, що Китай серйозно ставиться до Місяця та доволі відкрито ділиться своїми напрацюваннями”, — наголосив він.

Раніше різниця між місячним і земним часом не мала великого значення, оскільки місії на Місяць були поодинокими. Інженери користувалися земним часом і вручну робили поправки для кожного запуску. Але зі зростанням кількості апаратів і майбутньою присутністю людей такий спосіб стає надто складним і незручним.

Тому у 2024 році Міжнародний астрономічний союз ухвалив систему, яка передбачає власний часовий стандарт для Місяця. Тож Китай вирішив перетворити цю ідею на робочий інструмент для інженерів.

