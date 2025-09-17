NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати

Інноваційні шини NASA

Фахівці з NASA створили наделастичні шини для іншопланетних роверів у рамках майбутніх місій на Місяць та Марс.

Справа у тому, що полагодити пошкоджені колеса роверів на Марсі або Місяці практично неможливо. Тому, коли всюдиходи відправляють в іншопланетну подорож, необхідно переконатись у мінімальній ймовірності аварій.

У NASA зазначають, що наделастичні шини придатні для використання також і на Землі. Розробка є життєздатною альтернативою пневматичним шинам.

“Нове використання сплавів з ефектом пам’яті форми, здатних витримувати високі навантаження у якості несучих компонентів, замість звичайних еластичних матеріалів дозволяє створити шину, здатну витримувати надмірну деформацію без незворотних пошкоджень”, — наголошують у NASA.

У нових шинах NASA ключовими несучими компонентами виступають сплави з ефектом пам’яті форми, переважно нікель-титан та його похідні. Таким чином ці шини здатні витримувати значно більші навантаження. Використання сплаву з ефектом пам’яті форми у якості радіальних елементів жорсткості також дозволяє збільшити вантажопідйомність

Шина Superelastic забезпечує зчеплення, яке не поступається або навіть перевершує зчеплення традиційних пневмошин. Superelastic виключає ймовірність проколів або рух із недокачаними шинами. Це підвищує економію палива та безпеку. Конструкція шини не вимагає внутрішнього каркасу, що спрощує та полегшує інтеграцію шини з колесом.

Зазвичай резинові шини здатні витримати деформацію порядку 0,3–0,5%, перш ніж вийти з ладу. Шини Superelastic витримують деформацію до 10%, а після цього відновлюють початкову форму. У конструкції шини використовуються сплави з ефектом пам’яті форми, що практично повертаються до початкової форми після деформації.

Ці шини можна налаштувати для зчеплення з різними типами поверхні, включно з екстремальними. Ці шини не потребують повітря та не мають внутрішньої рами. Перша компанія вже запустила збір коштів на краудфандинговій платформі Kickstarter для комерційного використання Superelastic. Ці шини можна встановити на автівку і навіть на велик.

Ще однією інноваційною розробкою від NASA є шини Metl з пружинами, що нагадують пружину-слінкі, (пам’ятаєте, колись були такі різнокольорові іграшки-веселки), яка охоплює всю шину. Ця пружина виготовлена з нікель-титанового сплаву NiTinol, що має надзвичайну міцність та еластичний, як резина.

Протягом останніх двох років у дослідницькому центрі NASA ім. Глена інженери провели випробування супереластичної пружинної шини на кам’янистій поверхні, що нагадує марсіанську. За результатами випробувань, шина продемонструвала, що здатна багаторазово вигинатись і відновлювати початкову форму, витримуючи навантаження, які б розірвали будь-яке резинове колесо.

Однією з перших компаній, яка використала новітні розробки NASA у комерційних продуктах, стала SMART Tire Company, випустивши велосипедні шини METL, виготовлені з нікель-титанових пружин. Однак сплави з ефектом пам’яті форми коштують дорого, а адаптація конструкції від велосипедних шин до автомобільних — також непросте завдання.

Шини повинні витримувати не лише бездоріжжя, а й десятиліття негоди, зносу та пильної уваги з боку регулюючих органів. Тим не менш, перспективи є: колеса, які не проколюються, відновлюють форму після серйозних навантажень і можуть бути адаптовані до різних умов — чи то порита коліями поверхня Місяця, чи то порита вибоїнами міська вулиця.

Джерело: ZMEScience