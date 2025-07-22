Новини Крипто 22.07.2025 comment views icon

Наступного року JPMorgan дозволить кредити під заставу криптовалют

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Тетяна Нечет

Автор новин

Наступного року JPMorgan дозволить кредити під заставу криптовалют

Великі фінансові установи повільно, але все ж приймають криптовалюту. У травні корпорація JPMorgan повідомила, що дозволила купувати біткоїни. У липні стало відомо про бажання банку розширити свою діяльність на кредитування під заставу криптовалют. JPMorgan розглядає  можливість пропонувати позики, забезпечені безпосередньо криптовалютними активами клієнтів — включно з біткоїнами (BTC) та Етером (ETH).

Якщо криптовалютна політика та регуляторне середовище  в США залишаться такими ж позитивними, JPMorgan може запустити кредити під заставу криптовалют з 2026 року.

Цей банк завжди обережний, але вже дозволяє клієнтам брати позики під заставу криптовалютних ETF, таких як iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон вісім років тому назвав біткоїн шахрайством. А минулого тижня сказав, що банк планує більше залучатися до стейблкоїнів, попри особисті сумніви щодо їхньої практичної користі порівняно з традиційними платежами.

Джерело: Financial Times

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